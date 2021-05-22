Что нельзя носить 22 мая. Народные приметы на Николу Вешнего

22 мая отмечается народно-христианский праздник — день Николы Вешнего. Дата имеет и другие названия: «Николай Угодник», «Никола весенний», «Никола теплый». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Народные традиции 22 мая

В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника — 22 мая и 19 декабря (хотя есть и другие дни его памяти). По этому поводу говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное.

Для этого из каждого семейства снаряжали холостых парней и провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки — и начиналось веселье с песнями и хороводами.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Дождь. Михаил Хаустов

Если приснилась обида, значит в реальности нужно скорректировать своё поведение. Хорошие сны — знак того, что все правильно и впереди ждет какое-то счастливое событие.

Если в этот день стричься или укорачивать ногти, можно лишиться здоровья или нескольких лет жизни. Причём чем масштабнее будут изменения во внешности, тем короче окажется век.

Не рекомендуется 22 мая шить, вязать, вышивать и вообще творить с использованием острых предметов. Считается, что если порезаться в этот день, рана будет долго и болезненно заживать.

Не стоит надевать ветхую или даже просто не совсем свежую одежду. Наши предки верили: того, кто ослушается этого запрета, накроет недуг или финансовые трудности.

Нельзя в этот день грустить или испытывать другие негативные эмоции, например, зависть. Иначе судьба подарит такие проблемы, которые займут все мысли — ни на что другое времени не останется.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Народные приметы 22 мая