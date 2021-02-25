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Жизнь

Что обязательно нужно съесть на день Алексея. Народные приметы 25 февраля

25 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Алексея. Иначе он называется: «Алексеев день», «Алексий», «Мелетий». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Зима.
Зима.
Лидия Соколова

Народные традиции 25 февраля

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи.

Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок.

Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай.

Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее. Также примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

По сказаниям, именно в Алексеев день каждая женщина способна сделать свою семью по-настоящему счастливой и богатой.

25 февраля на Руси запрещали принимать гостей или сватов, если дома не убрано. Вместе с тем обязательно веселиться. Мясо в день Алексея есть запрещается. Лучше оставить рыбе место на столе.

Народные приметы 25 февраля

  • День выдался холодным — к теплому марту, к ранней весне.
  • Много звезд на небе — к хорошему урожаю.
  • Длинные сосульки свисают с крыш — хорошо уродятся овощи.
  • Если в этот день оставить пряжу на морозе — к скорому богатству.
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