Что обязательно нужно съесть на день Алексея. Народные приметы 25 февраля

25 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Алексея. Иначе он называется: «Алексеев день», «Алексий», «Мелетий». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 25 февраля

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи.

Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок.

Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай.

Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее. Также примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

Зима , мороз , холод. открытые источники ( CC0)

По сказаниям, именно в Алексеев день каждая женщина способна сделать свою семью по-настоящему счастливой и богатой.

25 февраля на Руси запрещали принимать гостей или сватов, если дома не убрано. Вместе с тем обязательно веселиться. Мясо в день Алексея есть запрещается. Лучше оставить рыбе место на столе.

Народные приметы 25 февраля