Что обязательно нужно съесть на день Алексея. Народные приметы 25 февраля

Народные традиции 25 февраля
На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи.
Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок.
Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.
Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай.
Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее. Также примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.
По сказаниям, именно в Алексеев день каждая женщина способна сделать свою семью по-настоящему счастливой и богатой.
25 февраля на Руси запрещали принимать гостей или сватов, если дома не убрано. Вместе с тем обязательно веселиться. Мясо в день Алексея есть запрещается. Лучше оставить рыбе место на столе.
Народные приметы 25 февраля
- День выдался холодным — к теплому марту, к ранней весне.
- Много звезд на небе — к хорошему урожаю.
- Длинные сосульки свисают с крыш — хорошо уродятся овощи.
- Если в этот день оставить пряжу на морозе — к скорому богатству.