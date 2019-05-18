«Что он курит»: в соцсетях живо отреагировали на предложение министра спорта перекрывать центр Барнаула

Почти 180 различных комментариев за полдня собрала публикация министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева в Instagram. В ней чиновник предлагает на период выходных перекрывать часть проспекта Ленина, чтобы на освободившемся пространстве устраивать спортивные и развлекательные мероприятия. Пользователи активно обсуждают эту идеи.

В центре Барнаула Toyota влетела в дорожный знак после ДТП.

Министр спорта предлагает перекрывать проспект Ленина с 19:30 до 5:00 с пятницы по воскресенье.

«Чтобы можно было гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься физкультурой, будут выступать уличные музыканты, появится место для общения, прогулок», — перечислил Алексей Перфильев.

Он напомнил, что тогда по проспекту не будут по ночам носиться гонщики.

Алексей Перфильев уточнил, что это — мировая практика. По его словам, проспекты по вечерам перекрывают в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи.

«Перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской, с переездами по Партизанской и Гоголя», — написал Алексей Перфильев.

В паблике Barnaul22 в опросе, нужна ли города подобная пешеходная зона уже проголосовало больше 8 тысяч человек, 60% с лишнем ответили положительно.

Что думают люди?

Среди подписчиков министра спорта в Instagram оказалось много сторонников его идеи. При этом люди считают, что для такого проекта на проспекте Ленина не хватает инфраструктуры — летних кафе, уборных комнат и предлагают перекрывать центр города только в выходные дни и с 20.30, чтобы избежать пробок на дорогах.

Некоторые соглашаются с предложением министра, но отмечают, что неплохо было бы для таких проектов приспособить барнаульские парки.

«А может парки лучше сделать? В „Изумрудном“, например, хорошие дорожки постелить. Или привести в порядок заброшенный парк. Если не ошибаюсь, „Юбилейный“», — написал пользователь likakeller.

Противники идеи Перфильева, считают, что пешеходные зоны Барнаулу не нужны. Это, якобы, понятно по пустынной Мало-Тобольской. «Основная часть населения живет выселках, на Ускова и Балтийской. Вот там и перекрывайте на здоровье», — отметил пользователь old_school_mafia.

В других барнаульских пабликах, в которых предложение министра тоже громко прозвучало, обсуждение было не менее жарким.

«Перекрыть против гонщиков — отличная идея, так как жители проспекта Ленина имеют право на спокойный сон в ночное время. Но как может быть интересен загазованный наш проспект для занятий физкультурой, мне не понятно. Каждый вечер на парковке политеха одна и та же картина: машины с орущим на весь проспект музлом (почему-то хозяева автомобилей хотят донести до каждого свой дурной музыкальный вкус) и непременно кальян, чтоб тоже все видели, как они „классно“ проводят время. Культура нашего города», — написала на странице Altapress Вконтакте Татьяна Пугач.

Некоторые пользователи сочли идею бредовой, а самому министру приписали статью за вредительство.