Что опасно брать в руки 26 марта. Народные приметы на Никифоров день

26 марта значится в народном календаре Никифоровым днем. У даты есть и другие названия: «Никифор», «Скотник». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Народные традиции 26 марта

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.

На Руси медведь считался человеком, только в другом облике. Недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде значит, не за горами тепло.

О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц. А вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду.

Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

Нож. altapress.ru

26 марта нельзя брать в руки острые предметы. Серьезные испытания ожидают впереди того, кто поранится.

Наносить вред деревьям тоже запрещается. Иначе можно навлечь несчастья на весь род.

Народные приметы 26 марта