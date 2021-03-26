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Жизнь

Что опасно брать в руки 26 марта. Народные приметы на Никифоров день

26 марта значится в народном календаре Никифоровым днем. У даты есть и другие названия: «Никифор», «Скотник». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Медведи в масках.
Медведи в масках.
vk.com/zoo_22

Народные традиции 26 марта

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.

На Руси медведь считался человеком, только в другом облике. Недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде значит, не за горами тепло.

О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц. А вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду.

Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

Нож.
Нож.
altapress.ru

26 марта нельзя брать в руки острые предметы. Серьезные испытания ожидают впереди того, кто поранится.

Наносить вред деревьям тоже запрещается. Иначе можно навлечь несчастья на весь род.

Народные приметы 26 марта

  • Туман 26 марта предвещает дождливое лето.

  • Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.

  • Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, значит, тепло настанет уже скоро, а год выдастся богатым на урожай.

  • Гуси летят высоко — много воды будет при разливе.

  • Гуси купаются, значит, скоро настанут теплые дни, а урожай хлеба будет щедрым.

  • Нельзя рубить деревья в этот день — это к несчастью.

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