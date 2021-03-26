Что опасно брать в руки 26 марта. Народные приметы на Никифоров день

Народные традиции 26 марта
В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.
На Руси медведь считался человеком, только в другом облике. Недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.
На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде значит, не за горами тепло.
О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц. А вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду.
Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.
26 марта нельзя брать в руки острые предметы. Серьезные испытания ожидают впереди того, кто поранится.
Наносить вред деревьям тоже запрещается. Иначе можно навлечь несчастья на весь род.
Народные приметы 26 марта
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Туман 26 марта предвещает дождливое лето.
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Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.
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Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, значит, тепло настанет уже скоро, а год выдастся богатым на урожай.
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Гуси летят высоко — много воды будет при разливе.
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Гуси купаются, значит, скоро настанут теплые дни, а урожай хлеба будет щедрым.
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Нельзя рубить деревья в этот день — это к несчастью.