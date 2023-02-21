21 февраля по народному календарю чтят память пророка Захария Серповидца, из числа двенадцати так называемых меньших пророков. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции Захария Серповидца

С этого дня начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле.

Верующие стараются соблюдать однодневный пост. Христиане не едят молочные продукты, любые виды мяса и яйца. Работникам сельского хозяйства рекомендуют помолиться о хорошем урожае.

В этот день хорошо решать свои личные дела. День благоприятен для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы. Если вы будете заниматься романтической частью жизни, то у вас все получится.

Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.

Зима. Снег. СС0

Приметы 21 февраля

Прогремел первый гром и сильный ветер — к холодной весне.

Морозы ударили — скоро весна наступит.

Птицы в снегу купаются — к оттепели.

Собака лает — жди буран.

Дым из трубы по земле стелется — к сильному снегопаду.

Птицы галдят — погода резко изменится.

Кошка клубком сворачивается — к морозам.

Небо синее — тепло придет , светлое — к морозу , потемнело — к вьюге.

Зима , снегопад. СС0

Запреты 21 февраля

Поход к врачу сегодня стоит отложить , если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.

если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы. Старайтесь не испытывать негативные эмоции. Или не показывайте их , иначе они вернуться к вам бумерангом. Старайтесь думать и делать только хорошее и от души.

иначе они вернуться к вам бумерангом. Старайтесь думать и делать только хорошее и от души. Запрещается работать с топором или пилой — в противном случае можно пораниться. Запрещается мести пол , иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие. В этот день представительницам слабого пола нельзя долго смотреть на себя в зеркало , иначе можно проглядеть в нем всю красоту.

иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие. В этот день представительницам слабого пола нельзя долго смотреть на себя в зеркало иначе можно проглядеть в нем всю красоту. Не рекомендуется планировать важные дела на этот день , особенно , если они связаны с деньгами. Вас могут обмануть или обокрасть. В этот день лучше не ходить на рыбалку , ведь клева не будет. Не рассказывайте свои сны до полудня , даже если они приятные и светлые — беда может произойти.

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