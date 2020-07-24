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Жизнь

Что означают сны 24 июля: народные приметы на Ольгу Смоковницу

24 июля отмечается народно-христианский праздник Ольга Смоковница. По-другому его называют Ефимья Стожарница, Ольга, Ольга-сеногнойка и именины Ольги и Елены. Рассказываем, с какими народными приметами и обычаями связан этот день.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Народные традиции 24 июля

Главными традициями этого дня считают уборку ржи, сушку сена и чтение охранных заговоров от дурного глаза и злых сил. Их произносили ночью, когда на небе появлялось созвездие Большая Медведица.

Если 24 июля была солнечная погода, то она обещала хороший урожай зерна. А дождливая с громом — хороший улов рыбы.

Наши предки сегодня молились святой Ольге о хорошей погоде. О том, чтобы она была милосердной и позволила закончить работу раньше, чем начнет гнить от обильной росы рожь.

В это время на поля выходили всей деревней. Кто-то занимался жатвой, кто-то сбором сена, а детей отправляли в лес за ягодами. После из собранного хозяйки варили варенье.

Варенье.
Варенье.
СС0

Сегодня некоторые сны способны сбываться и имеют определенные значения. Например, если снится, что вы украшаете елку, то это к долгой жизни. Запрягать лошадь — к тяжелому труду, открывать зонт — к дождю, жадно пить воду — к любовным страданиям, гладить юбку — к свиданию, война — к покою, а грязные и длинные ногти приснятся к богатству.

Народные приметы 24 июля

  • Стожары низко — листопад начнется позднее обычного.

  • Если на Ольгу ярко сияют звезды — к удачной охоте на медведя.

  • На Ефимью резкий гром прогремел — пойдет тихий дождь.

  • Пиявка поднимается на поверхность воды — следует ждать ветра, урагана или бури.

  • Паук сидит в центральной части паутины — скоро будет дождь.

  • Ольга — на поле подмога.

  • И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть.

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