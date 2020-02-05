Что подарить на День святого Валентина: оригинальные идеи подарков на 14 февраля для мужчин

Идеи подарков на 14 февраля для мужчин
- Кольцо Всевластья из фильма «Властелин колец», маховик времени из «Гарри Поттера», фигурку Пеннивайза из фильма «Оно», кулон со знаком Орды или Альянса из World of Warcraft — в общем, любую фанатскую атрибутику, которая заставит вашего любимого кричать от восторга. Такие штуки можно заказать в интернете или купить в тематических магазинах, которые есть практически во всех крупных городах.
- Аксессуары для тренировки: стильный браслет для тренажерного зала, поясная сумка, плеер, бутылка для воды или футболка с креативной надписью. Если молодой человек регулярно посещает тренажерный зал, он обязательно оценит такой подарок!
Любовь.
СС0
- Аксессуары для автомобиля — хороший подарок для того, кто не представляет своей жизни без машины. Однако такой подарок лучше обсудить заранее, чтобы не потратить деньги зря.
- Удобный и вместительный рюкзак на каждый день, который подходит к верхней одежде мужчины. Кроме того, важно подумать о его функциональности. Например, если возлюбленный постоянно носит с собой воду, позаботьтесь, чтобы в рюкзаке был для нее отдельный карман
- Сертификат на квест, тренировку или мастер-класс — отличный презент для любителя интересно проводить время и пробовать новое.
День Святого Валентина.
СС0.
Что нельзя дарить мужчинам на День святого Валентина
- Деньги (мужчина может решить, что любимая не захотела найти время выбрать ему подарок);
- Нижнее белье и носки (это не привнесет романтики в отношения);
- Ежедневник и другая канцелярия (такой подарок больше подходит коллегам по работе, а не любимому мужчине);
- Цветы и мягкие игрушки (презент традиционно считается «девчачьим»);
- Шампунь и пена для бритья (тут даже без комментариев).