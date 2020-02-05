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5 февраля -4°C

Что подарить на День святого Валентина: оригинальные идеи подарков на 14 февраля для мужчин

Выбрать подарок на 14 февраля мужчине довольно сложно. Во-первых, он должен быть романтичным, но не приторным (сердечки и котиков любят не все). Во-вторых, подарок на День влюбленных должен учитывать интересы того, кому предназначается. Ко Дню святого Валентина altapress.ru выбрал несколько крутых идей подарков на 14 февраля для любимых мужчин.

День святого Валентина
День святого Валентина
instagram.com/mihabbahim

Идеи подарков на 14 февраля для мужчин

  • Кольцо Всевластья из фильма «Властелин колец», маховик времени из «Гарри Поттера», фигурку Пеннивайза из фильма «Оно», кулон со знаком Орды или Альянса из World of Warcraft — в общем, любую фанатскую атрибутику, которая заставит вашего любимого кричать от восторга. Такие штуки можно заказать в интернете или купить в тематических магазинах, которые есть практически во всех крупных городах.
  • Аксессуары для тренировки: стильный браслет для тренажерного зала, поясная сумка, плеер, бутылка для воды или футболка с креативной надписью. Если молодой человек регулярно посещает тренажерный зал, он обязательно оценит такой подарок!
Любовь.
Любовь.
СС0
  • Аксессуары для автомобиля — хороший подарок для того, кто не представляет своей жизни без машины. Однако такой подарок лучше обсудить заранее, чтобы не потратить деньги зря.
  • Удобный и вместительный рюкзак на каждый день, который подходит к верхней одежде мужчины. Кроме того, важно подумать о его функциональности. Например, если возлюбленный постоянно носит с собой воду, позаботьтесь, чтобы в рюкзаке был для нее отдельный карман
  • Сертификат на квест, тренировку или мастер-класс — отличный презент для любителя интересно проводить время и пробовать новое.
День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Что нельзя дарить мужчинам на День святого Валентина

  • Деньги (мужчина может решить, что любимая не захотела найти время выбрать ему подарок);
  • Нижнее белье и носки (это не привнесет романтики в отношения);
  • Ежедневник и другая канцелярия (такой подарок больше подходит коллегам по работе, а не любимому мужчине);
  • Цветы и мягкие игрушки (презент традиционно считается «девчачьим»);
  • Шампунь и пена для бритья (тут даже без комментариев).
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