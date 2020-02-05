Что подарить на День святого Валентина: оригинальные идеи подарков на 14 февраля для мужчин

Выбрать подарок на 14 февраля мужчине довольно сложно. Во-первых, он должен быть романтичным, но не приторным (сердечки и котиков любят не все). Во-вторых, подарок на День влюбленных должен учитывать интересы того, кому предназначается. Ко Дню святого Валентина altapress.ru выбрал несколько крутых идей подарков на 14 февраля для любимых мужчин.