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Жизнь

Что подарить на День учителя 2019: полезные советы и лайфхаки

День учителя 2019 в России отметят 5 октября. В этот день принимают поздравления все работники сферы образования. Чем удивить на День учителя 2019 — в материале altapress.ru

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Что подарить на День учителя 2019

В День учителя не обязательно дарить подарки, связанные с профессиональной деятельностью. В противном случае, большинство учителей математики получат в подарок калькуляторы, а учителя физкультуры — спортивный инвентарь.

  • В День учителя преподавателям часто дарят цветы. Такой подарок всегда уместен. Если хочется быть оригинальным, можно преподнести не срезанные цветы, а комнатное растение в красивом горшке.
  • Еще один подарок, который актуален практически всегда — книга. Чтобы не ошибиться, можно подарить сертификат в книжный магазин.
  • Чашка или кружка — довольно практичный подарок, который можно преподнести красиво, поместив внутрь подарочный набор чая или кофе.
В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru
  • В День учителя 2019 можно устроить чаепитие для всего класса
  • Бюджетный вариант подарка для учителя — фотография класса или рисунок в красивой рамке, который ученики создали вместе.
  • И наконец, классика жанра — аккуратный ежедневник.

По желанию, любой из подарков можно дополнить и украсить теплыми словами, тематической песней или стихами ко Дню учителя.

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