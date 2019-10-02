Что подарить на День учителя 2019: полезные советы и лайфхаки

Что подарить на День учителя 2019
В День учителя не обязательно дарить подарки, связанные с профессиональной деятельностью. В противном случае, большинство учителей математики получат в подарок калькуляторы, а учителя физкультуры — спортивный инвентарь.
- В День учителя преподавателям часто дарят цветы. Такой подарок всегда уместен. Если хочется быть оригинальным, можно преподнести не срезанные цветы, а комнатное растение в красивом горшке.
- Еще один подарок, который актуален практически всегда — книга. Чтобы не ошибиться, можно подарить сертификат в книжный магазин.
- Чашка или кружка — довольно практичный подарок, который можно преподнести красиво, поместив внутрь подарочный набор чая или кофе.
В сельской школе.
altapress.ru
- В День учителя 2019 можно устроить чаепитие для всего класса
- Бюджетный вариант подарка для учителя — фотография класса или рисунок в красивой рамке, который ученики создали вместе.
- И наконец, классика жанра — аккуратный ежедневник.
По желанию, любой из подарков можно дополнить и украсить теплыми словами, тематической песней или стихами ко Дню учителя.