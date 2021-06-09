Что подскажут сны 9 июня? Народные приметы на день Федоры

9 июня отмечено в народном календаре Федориным днем. У него есть и другие названия: «Федора», «Федоры», «День Федоры;", «Домовница». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 9 июня

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.

Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».

Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит.

Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

Увиденные в эту ночь сны придётся хорошенько проанализировать. Они подскажут, что мешает двигаться дальше, и укажут ключ к решению проблем.

Не рекомендуется допивать за своим ребенком. И вообще пользоваться одной посудой детям и взрослым не стоит. Считается, что в противном случае малыш вырастет бесхарактерным. Запрещено сплетничать и вести пустые разговоры. По преданию, наши предки в этот день завязывали себе рот, чтобы не сболтнуть лишнего.

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Нельзя 9 июня убираться, особенно мести пол. Под веник в этот день прячется Домовой. И его можно спокойно вымести из жилища вместе с мусором. А оставшийся без своего защитника дом погрузится в беды и несчастья.

Под запретом все ссоры, даже мельчайшие. Они могут превратиться в конфликт разрушающей силы. Чтобы этого не случилось, нужно на спорщиков брызнуть водой. В этот день обереги лучше не делать. И уж тем более не приобретать. Они не будут защищать, напротив, принесут горе и болезни.

Народные приметы 9 июня