Что поможет справиться с пробками в Барнауле и почему расширение дорог — не панацея, ответил эксперт АлтГТУ

Барнаульцы нередко ведут дискуссии о разных методах борьбы с пробками в городе. Один из них — расширение дорог. Altapress.ru поговорил с заместителем завкафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ Сергеем Павловым и выяснил, поможет ли расширение проезжей части побороть заторы, где оно действительно нужно и как на самом деле разобраться с пробками.

Споры в сети

В барнаульских пабликах, в комментариях СМИ и вообще везде, где можно оставлять мнение, периодически разгораются жаркие споры, решит ли расширение дорог извечный вопрос пробок.

Одни утверждают: конечно, ведь тогда больше машин сможет одновременно двигаться в одну сторону, заторы точно исчезнут.

Другие подходят к вопросу более критично: говорят, что нужно не расширение, а кольцевые развязки. Третьи парируют: развязки – дорого, в Барнауле до них доберутся нескоро. Сейчас бы дождаться хотя бы той, что строится на Змеиногорском тракте.

Барнаульцы рассуждают о расширении дорог. Комментарии в соцсетях Барнаульцы рассуждают о расширении дорог. Комментарии в соцсетях Барнаульцы рассуждают о расширении дорог. Комментарии в соцсетях Барнаульцы рассуждают о расширении дорог. Комментарии в соцсетях

В качестве аргументов сторонники расширения приводят ул. Попова и мост по пр. Ленина, где увеличение проезжей части действительно помогло разгрузить улицы. По крайней мере, пока дело не доходит до поворотов на более узкие участки – вот там-то заторы и собираются.

Сергей Павлов, заместитель заведующего кафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ, тоже отмечает, что пропускная способность основной дороги состоит не только из ее ширины, но и из ширины пересекающихся улиц.

Работать точечно

Поэтому расширение некоторых участков эксперт все-таки считает необходимым.

«Полностью расширять улицы в Барнауле достаточно проблематично. Но некоторые, на мой взгляд, все-таки необходимо. Например, ул. Челюскинцев — до четырех полос на всем ее протяжении, включая мост через Барнаулку, чтобы создать транзитный дублер пр. Красноармейского», — уточнил Сергей Павлов.

Стоит сказать, что на вечно забитую ул. Челюскинцев не жаловался только ленивый – там всего одна автомобильная полоса. Перестроиться в две позволяют только утопленные в асфальт трамвайные рельсы. Но тогда ругаются уже пассажиры электротранспорта – им тоже приходится стоять в пробках, в очереди за машинами. Здесь же застревают скорые и происходят нередкие ДТП. В общем – полный коллапс.

Скорая застряла в пробке в Барнауле. Barnaul 22

Также Сергей Павлов считает, что четыре полосы необходимы мосту через реку Пивоварку на ул. Советской Армии. А еще что в реконструкции с дальнейшим расширением путепровода нуждается пересечение Павловского тракта и пр. Строителей. Или даже строительство там развязки.

«В общем, надо работать точечно над узкими местами. И при этом не забывать про безопасность: при расширении может возрасти, в том числе, скорость движения автомобилей, а это может повлечь за собой большее число аварий», — добавил эксперт.

Главное — баланс

Однако глобально, по мнению Сергея Павлова, расширение дорог от заторов точно не поможет.

«Надо бороться не с пробками, а за уменьшение времени передвижения по городу. Это можно устроить либо с помощью общественного транспорта, либо пешими передвижениями. Но, конечно, как показывает практика, наиболее эффективный способ в городах со сложившейся застройкой – все-таки общественный транспорт», — считает он.

К тому же, расширение дорог в принципе не всегда возможно. На пр. Ленина для этого пришлось снести и заново отстроить путепровод. А на не мостовой части жертвами стали зеленые насаждения и тротуары – за их счет увеличили проезжую часть.

Пробки. unsplash.com

А если расширяться есть куда, то это не всегда эффективно. Стоит хотя бы взглянуть на Новосибирск. Например, ул. Вокзальная магистраль размечена на четыре полосы движения в каждую сторону. Но каждый день там образовывается регулярный затор со стороны вокзала перед пр. Димитрова. Иногда – перед пл. Ленина, писал НГС.

Ул. Богдана Хмельницкого — тоже восемь полос и тоже серьезно страдает от пробок. По утрам неизменно «стоят» несколько участков. Ул. Немировича-Данченко – вообще полноценная десятиполоска, но перед мостом — заторы на сотни метров дважды в день.

И все это с учетом довольно комфортного метро, которое связывает основные места притяжения в городе. А дело, опять же, в более узких пересекающихся улицах и мостах.

Вывод напрашивается сам собой: главное – баланс, чтобы улицы были примерно одинаковыми по ширине.

Пробки. unsplash.com

Курс на автобусы

По мнению Сергея Павлова, пробки в любом случае будут в городах всегда. Единственная действенная мера – если горожане сознательно сами откажутся о индивидуального транспорта в пользу других способов передвижения.

«Это произойдет, если на личном автомобиле будет или сильно дольше (например, использование выделенных полос для общественного транспорта позволяет передвигаться на нем быстрее), или дороже (стоимость бензина, транспортный налог, платные парковки)», — заключил эксперт.

Однако и с общественным транспортом тоже не все так гладко. Если трамвайные вагоны и автобусы есть, то не хватает водителей и кондукторов. В любом случае, перевозчики жалуются на дорогой бензин и дешевый проезд, а пассажиры — на переполненные салоны, в которые невозможно втиснуться порой даже днем.

Так что и в этом случае к проблеме придется подходить комплексно и потратить немало денег. Если не на развязки, то на зарплаты и новые единицы транспорта.

Дорога мечты

Между тем уже давно в Барнауле обсуждают 11-километровую дорогу, которая освободила бы центр города и основные магистрали от большегрузов. Хотя и не избавила бы от пробок совсем.

Идея предусматривает создание развязки и путепровода на ул. Попова. От нее дорога пойдет по уже существующей лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а затем — вдоль реки Барнаулки до дамбы.

Там новый пусть соединится с уже проектируемым параллельным участком дороги и пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком ул. Загородной. А на последнем отрезке от развязки с ул. Челюскинцев вдоль реки дорога выйдет к развязке на Новый мост.

Однако еще в августе министр транспорта Алтайского края отметил, что на это потребуется слишком много финансов. Да и усомнился в общей эффективности этой затеи.

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