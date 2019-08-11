Что предсказала Ванга на 2019 год

Так, Ванга предсказала, что президента США Дональда Трампа сразит загадочная болезнь. У него якобы будут шум в ушах и тошнота, а также он останется глухим. По мнению Ванги, это может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки.
Кроме того, один из родственников президента попадет в серьёзное ДТП.
Ясновидящая предсказала и то, что в 2019 году часть Азии сотрет с лица Земли природный катаклизм, который по силе будет сопоставим с землетрясением в Индийском океане в 2004 году.
России же грозит падение метеорита.