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Жизнь

Что предсказала Ванга на 2019 год

Несмотря на то, что известной болгарской ясновидящей не стало еще в 1996 году, ее предсказания до сих пор расшифровывают и публикуют. Издание The Sun узнало, что ждет человечество в 2019 году, пишет Life.

Магический шар, экстрасенс.
Магический шар, экстрасенс.
СС0

Так, Ванга предсказала, что президента США Дональда Трампа сразит загадочная болезнь. У него якобы будут шум в ушах и тошнота, а также он останется глухим. По мнению Ванги, это может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки.

Кроме того, один из родственников президента попадет в серьёзное ДТП.

Ясновидящая предсказала и то, что в 2019 году часть Азии сотрет с лица Земли природный катаклизм, который по силе будет сопоставим с землетрясением в Индийском океане в 2004 году.

России же грозит падение метеорита.

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