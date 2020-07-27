Генеральная уборка. Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный» и почему его преображение идет медленно

Вокруг парка «Изумрудный» в Барнауле вновь возникают волнения. Общественность, которая в свое время бурно обсуждала, как эту территорию надо развивать, возмущается: трава не стрижена, кругом бурьян, новых деревьев не появилось, нет нормальных туалетов. «Нас снова обманули», — заявляют некоторые разочарованные личности. Корреспонденты altapress.ru решили прогуляться в парке и спросить у его руководителя Владислава Вакаева, что же все-таки было сделано.

Велобеговая дорожка Что планировалось сделать: полностью заменить покрытие дорожки и расширить ее Источники финансирования: федеральный бюджет по программе «Комфортная городская среда»

Дорожка по периметру парка сложилась, пожалуй, с появлением самого «Изумрудного». Сейчас здесь наматывают километры бегуны и велосипедисты, прогуливаются мамочки с колясками.

Состояние тропы протяженностью 1,8 км оставляет желать лучшего. Только небольшая ее часть имеет асфальтированное покрытие, и то уже давно пришло в негодность. Его и будут менять.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

По проекту велобеговая дорожка в «Изумрудном» будет шириной три метра и разделена на две части — для велосипедистов и гуляющих. Отдельную полосу с грунтовым покрытием выделят для бегунов.

13 июля комитет муниципального заказа Барнаула разместил объявление об аукционе по выбору подрядчика на благоустройство парка «Изумрудный». Сумма работ — 32,4 млн рублей, в нее входит как раз обустройство дорожки и установка освещения.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Мы хотели, чтобы часть дорожки была из цветного асфальта — есть такая технология. Но цена работ тогда бы сразу подскакивала в 1,5 раза. От идеи пришлось отказаться.

21 июля мэрия завершила прием заявок. По оценкам Владислава Вакаева, зайти на объект подрядчик должен в августе. Если не будет форс-мажоров, за осень велодорожку удастся обновить.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Ускорить этот процесс вряд ли получится. Руководство парка и так пошло на ухищрение: из общей проектно-сметной документации, по которой шаг за шагом будет происходить реконструкция «Изумрудного», отдельно выделили некоторые проекты. Среди них и проект велодорожки.

Это позволит провести работы оперативно и не потерять нынешний год, заверяет Владислав Вакаев.

Освещение Что планировалось сделать: установить опоры освещения по периметру парка Источник финансирования: федеральный бюджет по программе «Комфортная городская среда»

С освещением в «Изумрудном», надо признать, до сих пор большая беда. Один из предыдущих арендаторов срезал большинство столбов, не оставив новому руководству даже возможности подключения.

Проблема обострилась, когда в конце 2019 года в парке решено было установить систему видеонаблюдения.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

«Запитать» камеры пришлось от планетария, которому парк теперь должен компенсировать затраты, благо они не такие существенные.

Несмотря на все трудности освещение парка все равно остается в приоритете на нынешний год. Организовать его, как и велодорожку, планируется за счет федеральных средств по программе «Комфортная городская среда».

Проект предусматривает установку фонарей по периметру парка.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Я прекрасно понимаю: когда территория больше 20 лет шла по наклонной, на ее восстановление потребуются годы. Полагаю, что пройдет не меньше трех лет, пока мы сможем что-то кардинально изменить в «Изумрудном».

Озеленение Что планировалось сделать: высадить 400 деревьев-крупномеров и 3 тыс. кустарников Источник финансирования: краевые средства , частные инициативы

Озеленение в парке пока идет частично и выборочно. Весной на небольших локальных участках высадили деревья представители частных компаний — «Алтайлеса» и «Леруа Мерлен». Свою «полянку» обустроил в парке и следственный комитет по Алтайскому краю.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Но все это молодые саженцы, руководство же парка мечтает о «крупномерах» — деревьях от 3 до 5 метров высотой.

Еще осенью прошлого года на месте многострадальных вырубок выкорчевали пни и убрали поросль кустарников. Роторной бороной в течение летнего сезона площадь прочищается вновь и вновь, чтобы через пару месяцев здесь можно было провести высадку.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

400 крупномерных деревьев по-прежнему остаются в планах на нынешний год. Финансирование в размере 6,5 млн рублей на их покупку выделено из краевого бюджета. Часть «крупномеров» достанутся парку бесплатно, надо будет только решить вопрос с доставкой.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Набор деревьев мы изначально планировали районированный — это все местные породы. Я имею в виду ели, сосны, березы, хорошо смотрятся ивы. Бесплатно нам готовы предложить дубы. Закупать придется крупномерные липы, хвойные кедр и лиственницу. Как только согласуем номенклатуру деревьев, объявим торги. Высадку деревьев можно начинать с середины сентября.

До осени на место будущих посадок еще зайдет тяжелая техника, чтобы продолжить корчевать пни, которых здесь немало.

По словам Вячеслава Вакаева, сплошная высадка деревьев не планируется. Архитекторы предлагают делать видовые решения, разбавляя посадки открытыми ландшафтами.

Кустарники тоже будут закупать по конкурсу, свой интерес к нему уже проявил Алтайский НИИ садоводства им. Лисавенко.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

В парке хотят постепенно отойти от использования однолетних цветов, заменив их цветущими в разное время года кустарниками, собранными в композиции.

Текущее содержание Что планировалось сделать: вырезка поросли , стрижка кустарников и травы , уборка территории , протравка от насекомых и т.д. Источники финансирования: краевой бюджет

Текущее содержание парка — вопрос по-прежнему сложный. И у этого есть свои объяснения. Начнем с того, что до 2020 года у администрации «Изумрудного» не было фактически ничего, например, такой банальной вещи, как договор на вывоз мусора.

Теперь он есть, как и три больших контейнера, которые ежедневно набиваются под завязку.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Не было элементарного инвентаря для уборки и даже помещения, где бы его можно было хранить. Все подсобки по договорам прошлых лет оказались в руках бывших арендаторов. Поначалу местный дворник, благо живущий неподалеку от «Изумрудного», хранил метла у себя дома.

Самих подсобных рабочих тоже не хватает. На территорию в 16 га их всего шесть, тех кто косит траву, метет тротуары, собирает за нерадивыми горожанами оставленный мусор. Для сравнения, в советское время парк обслуживали порядка 50 человек.

Центральную часть «Изумрудного», надо признать, новому руководству удалось более или менее привести в порядок. Чуть дальше — бурьян по пояс.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Владислав Вакаев объясняет: часть этой территории специально не стали трогать. Здесь невозможно вычистить все тяжелой техникой, так как вместе с сорной травой в небытье уйдут и молодые деревья, которые надо сохранить. Щадящие работы вручную требуют серьезных средств, которые пока в дефиците.

Есть в парке заросшая территория куда работники самого «Изумрудного» зайти вообще не имеют право, так как она принадлежит бывшим арендаторам.

Речь, например, идет о месте сгоревшего кафе, где бывшие собственники должны демонтировать бетонные сваи, но не делают этого и мешают вести расчистку.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Стрижка травы осуществляется с фасадной части и по основным пешеходным маршрутам парка. Помимо приведения в порядок газонов, здесь проводится уборка поросли и кустарников. Плюс к этому ведется механизированная и ручная уборка дорожек.

Новые объекты Что планировалось сделать: создать в парке несколько объектов притяжения Источники финансирования: краевой бюджет , частные инициативы

Планов по новым объектам в парке у его руководство было громадье — это и детская площадка, и амфитеатр, и специальное пространство для выгула собак, которых, несмотря на запреты, в «Изумрудном» много.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Но к обустройство всех этих объектов можно будет приступить, только имея утвержденную проектно-сметную документацию. На руки этот солидный документ руководство «Изумрудного» получит в лучшем случае осенью, а к строительству приступит не раньше 2021 года.

Таков принцип бюджетного финансирования, ничего не поделаешь.

Но у этого момента есть и свои плюсы — остается время еще раз все хорошенько обдумать. Например, до сих пор не утихают споры, в какой части парка разместить собачью площадку.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Изначально планировалось, что она будет в стороне от центрального входа, чтобы животные не шли через весь парк и не оставляли за собой «следов». Затем площадку для выгула решили перенести подальше, потому что собачий лай мог помешать гуляющим по главной аллее.

Запротестовали люди окрестных домов, которым не понравилось соседство с будущей площадкой. Как минимум до следующего года у сторон есть время договориться.

Что будет в «Изумрудном» с…