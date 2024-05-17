Однако его мама не отчаивается и завела ему страничку в соцсетях. Там мальчик предсказывает людям будущее, указывает starhit.ru. И многие пишут, что случилось так, как предсказал Саша.

Мама между тем не считает, что сын экстрасенс. Скорее всего, пророк, который тонко чувствует мир.

Как-то мальчик сказал про смерть соседа в деревне. Он произнес, что умирает мальчик, а близкие не могли понять, какой. Впоследствии выяснилось, что в тот момент сосед полз к двери, ему было плохо с сердцем — мужчина умирал. На похороны собрались местные жители. И Саша сказал, что не нужно переживать. Что все пришли. И назвал имена жены усопшего, родителей, которых нет.

Жители были в шоке — дело в том, что Саша с мамой переехали в эту деревню недавно. И практически никого не знали. После этого случая к Саше стали приходить люди и спрашивать про свою судьбу.

Пандемия

Потом Саша предсказал пандемию коронавируса. Но необычно. Он разозлился на Китай. И сказал, что туда никогда не поедет. Что скоро всем будут делать уколы.

СВО

Каждый день мальчика спрашивают, когда конец спецоперации. Он отвечает, что совсем скоро. В этом году.

Ранее предсказавший пандемию мальчик рассказал, что случится в ближайшее время в России.

Индийский мальчик в свое время предсказал пандемию коронавируса. И сейчас он рассказал, что случится в мире. По прогнозу предсказателя, в течение ближайших 20 лет мир столкнется с проблемой голода.

Юного пророка зовут Абигья Ананд.

Сейчас он рассказал, что случится этим летом в России. Однако голодная проблема соотечественников не коснется. По его мнению, РФ — одна из немногих стран, жителям которой голод не угрожает.

Но россиянам придется преодолеть трудности, чтобы стать еще сильнее.

Границы

Границы во всем мире скоро закроют. Причина — новая страшная болезнь в «сопровождении» глобальной эпидемии.

Катастрофа

По словам пророка, в мире грядет техногенная катастрофа. И случится стихийное бедствие. Какое — не указывает.

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