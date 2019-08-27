Что смотрят барнаульцы в 2019 году?

В День российского кино телеком-оператор « Дом.ru » рассказал, что смотрят россияне в этом году и какие ТВ-каналы вошли в ТОП самых популярных.

Пятую часть суток клиенты «Дом.ru» проводят за просмотром ТВ

Россияне по-прежнему любят смотреть телевизор. Клиенты «Дом.ru» в среднем проводят за просмотром ТВ более 4,5 часов в день, предпочитая общедоступные каналы. Лидером среди них оказался «Первый», на втором месте — «Россия 1», а замыкает тройку лидеров «ТНТ». Среди детских телеканалов самыми популярными стали «Мульт», Disney и Cartoon Network, среди спортивных — «Матч ТВ HD», Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD, а среди фильмовых — «Дом кино», «Русский роман HD» и «Кино ТВ HD».

Главные — герои Marvel и Барбоскины

В ТОП-3 самых популярных фильмов вошли «Мстители: финал», «Капитан Марвел» и «Хроники хищных городов». Лидерами рейтинга сериалов стали «Игра престолов», «Чернобыль» и «Большая маленькая ложь», среди развлекательных передач — Comedy Club, «На ножах» и «Орел и решка». Дети чаще остальных смотрели мультфильмы «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки» и «Лунтик и его друзья».

Барнаульцы предпочитают мультфильмы

В Барнауле лидерами также являются общедоступные каналы, но первенство здесь возглавил детский канала «Карусель», второе место у развлекательного «ТНТ», третье у «Россия 1». Барнаульцы активно следят за спортивными событиями, наиболее популярные в этом сегменте телеканалы «Матч ТВ HD», «Авто Плюс» и «Матч! Боец». Среди фильмовых каналов лидирует «Дом кино», посвященный российским и советским фильмам.

ТВ везде

Чаще всего клиенты «Дом.ru» смотрели ТВ с экранов телевизоров — 90%, 7% - в мобильном приложении «Дом.ru MOVIX» и 3% - на сайте оператора. Все платформы объединены интуитивно понятным интерфейсом, что облегчает поиск контента и его просмотр на любом из устройств, а также содержат большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России.

Данные предоставлены телеком-оператором «Дом.ru» на основе собственной статистики.