Что спасет от опасности 6 сентября: народные приметы на Евтихия Тихого

Народные традиции 6 сентября
Со Дня Евтихия во всех поселениях начинались «посиделки». Женщины собирались вместе у одной из одиноких подруг или вдов и общались за рукоделием. Также они напевали песни и рассказывали друг другу интересные истории из жизни.
По народным приметам, на Евтихия не стоит в одиночку ходить в лес: окликнет и поманит за собой в глубокую чащу тихий голос. И вообще, в этот день нежелательно далеко отходить от дома.
Говорили, что с 6 сентября заря засиживается на небесных посиделках. Это значило, что рассветы наступали все позже.
Народные приметы на Евтихия Тихого
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Если на Евтихия пошел дождь — до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году — отменным.
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Много желудей на дубе — зима будет морозной и снежной.
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Синицы раскричались — к скорому ненастью, с ветрами и ливнями.
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Солнце летом укрывается белыми облаками — молодеет, а с осени закрывается черными тучами — стареет.