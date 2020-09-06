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Жизнь

Что спасет от опасности 6 сентября: народные приметы на Евтихия Тихого

6 сентября отмечается народно-христианский праздник Евтихий Тихий. По-другому его называют Евтихий, Заря тихая и День Евтихия. Рассказываем, как спастись от опасности и с какими народными приметами связан этот день.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Народные традиции 6 сентября

Со Дня Евтихия во всех поселениях начинались «посиделки». Женщины собирались вместе у одной из одиноких подруг или вдов и общались за рукоделием. Также они напевали песни и рассказывали друг другу интересные истории из жизни.

По народным приметам, на Евтихия не стоит в одиночку ходить в лес: окликнет и поманит за собой в глубокую чащу тихий голос. И вообще, в этот день нежелательно далеко отходить от дома.

Говорили, что с 6 сентября заря засиживается на небесных посиделках. Это значило, что рассветы наступали все позже.

Женщина уходит в лес.
Женщина уходит в лес.
СС0

Народные приметы на Евтихия Тихого

  • Если на Евтихия пошел дождь — до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году — отменным.

  • Много желудей на дубе — зима будет морозной и снежной.

  • Синицы раскричались — к скорому ненастью, с ветрами и ливнями.

  • Солнце летом укрывается белыми облаками — молодеет, а с осени закрывается черными тучами — стареет.

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