Что спасет от опасности 6 сентября: народные приметы на Евтихия Тихого

6 сентября отмечается народно-христианский праздник Евтихий Тихий. По-другому его называют Евтихий, Заря тихая и День Евтихия. Рассказываем, как спастись от опасности и с какими народными приметами связан этот день.

Народные традиции 6 сентября

Со Дня Евтихия во всех поселениях начинались «посиделки». Женщины собирались вместе у одной из одиноких подруг или вдов и общались за рукоделием. Также они напевали песни и рассказывали друг другу интересные истории из жизни.

По народным приметам, на Евтихия не стоит в одиночку ходить в лес: окликнет и поманит за собой в глубокую чащу тихий голос. И вообще, в этот день нежелательно далеко отходить от дома.

Говорили, что с 6 сентября заря засиживается на небесных посиделках. Это значило, что рассветы наступали все позже.

Женщина уходит в лес. СС0

Народные приметы на Евтихия Тихого