Что стоит обязательно сделать 16 сентября. Традиции и приметы на Домну Доброродную

На Руси 16 сентября посвящали Домне Доброродной. В этот день избавлялись от всего старого и не нужного и тем самым приманивали удачу. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 16 сентября.

Традиции Дня Домны Доброродной

16 сентября затевали генеральную уборку и избавлялись от старья. Тем самым можно освободить место для удачи и приманить хорошее в дом.

Также на Руси было принято собирать старые лапти (которых было в огромном количестве) и вешать их на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и скотину, и урожай, и самих хозяев.

Что нельзя делать 16 сентября

Не рекомендуется в этот день смотреться в зеркало , чтобы полюбоваться собой. А то можно приманить темные силы , которые будут преследовать несколько лет.

чтобы полюбоваться собой. А то можно приманить темные силы которые будут преследовать несколько лет. Нельзя 16 сентября переедать. По поверьям , тот , кто съест больше , чем нужно , станет беднее.

тот кто съест больше чем нужно станет беднее. Не стоит ссориться и устраивать скандалы. И в целом распространять негатив.

Приметы Домны