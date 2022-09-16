Что стоит обязательно сделать 16 сентября. Традиции и приметы на Домну Доброродную

Традиции Дня Домны Доброродной
16 сентября затевали генеральную уборку и избавлялись от старья. Тем самым можно освободить место для удачи и приманить хорошее в дом.
Также на Руси было принято собирать старые лапти (которых было в огромном количестве) и вешать их на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и скотину, и урожай, и самих хозяев.
Что нельзя делать 16 сентября
- Не рекомендуется в этот день смотреться в зеркало, чтобы полюбоваться собой. А то можно приманить темные силы, которые будут преследовать несколько лет.
- Нельзя 16 сентября переедать. По поверьям, тот, кто съест больше, чем нужно, станет беднее.
- Не стоит ссориться и устраивать скандалы. И в целом распространять негатив.
Приметы Домны
- Крупные муравьиные кучи — к морозной зиме.
- Если стоит ясная погода, то зима будет долгой.
- В лесу растет мало грибов — к плохому урожаю в будущем году.
- Много шишек на елях — зима будет теплой.