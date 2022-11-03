3 ноября на Руси отмечали Илларионов день. Православная церковь вспоминает двух святых — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Илларионова дня

На Илларионов день ударяли первые заморозки. Люди готовились к наступлению зимних холодов.

3 ноября люди старались провести дома. Во-первых, из-за размытых дорог. А во-вторых, из-за различных суеверий. Считалось, что в Илларионов день нельзя отправляться в дальний путь, чтобы не накликать беды.

Особое внимание уделяли перекресткам — магическому месту. На них рассыпали крошки, за которыми могли явиться души умерших в образе птиц.

Заморозки , иней. СС0

Что нельзя делать 3 ноября?

Не стоит отправлять в дальнее путешествие — в дороге будут преследовать неудачи.

Запрещено переходить кому-либо дорогу в буквальном смысле — на этого человека можно накликать болезни и неудачи.

Не рекомендуется поднимать что-либо с земли — можно навести на себя порчу.

Нельзя в этот день отправляться на охоту — это может плохо закончиться.

Дорога в бору. Настасья Коваленко

Приметы Илларионова дня