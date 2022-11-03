3 ноября
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Жизнь

Что стоит сделать, а отчего отказать на Илларионов день — приметы и традиции

3 ноября на Руси отмечали Илларионов день. Православная церковь вспоминает двух святых — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Традиции Илларионова дня

На Илларионов день ударяли первые заморозки. Люди готовились к наступлению зимних холодов.

3 ноября люди старались провести дома. Во-первых, из-за размытых дорог. А во-вторых, из-за различных суеверий. Считалось, что в Илларионов день нельзя отправляться в дальний путь, чтобы не накликать беды.

Особое внимание уделяли перекресткам — магическому месту. На них рассыпали крошки, за которыми могли явиться души умерших в образе птиц.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Что нельзя делать 3 ноября?

  • Не стоит отправлять в дальнее путешествие — в дороге будут преследовать неудачи.
  • Запрещено переходить кому-либо дорогу в буквальном смысле — на этого человека можно накликать болезни и неудачи.
  • Не рекомендуется поднимать что-либо с земли — можно навести на себя порчу.
  • Нельзя в этот день отправляться на охоту — это может плохо закончиться.
Дорога в бору.
Дорога в бору.
Настасья Коваленко

Приметы Илларионова дня

  • Если снег на Иллариона падает и не тает, то весной будет много подснежников.
  • Выпало много снега — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
  • Если стоит ясный солнечный день, скоро похолодает.
  • Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим.
  • Если воздух теплый, то будет оттепель.
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