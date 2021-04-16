Как привлечь богатство 16 апреля. Народные приметы на день Никиты

16 апреля отмечено в народном календаре днем Никиты Водопола. У праздника есть и другие названия: «Никита Ледолом», «Угощение водяного», «Праздник рыболовов». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 16 апреля

С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода.

Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить, угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест, пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.

Особенно старались рыболовы; они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок. За три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом.

В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок. Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.

Рыбалка. Водоем. Река. СС0

16 апреля не стоит умываться проточной водой, чтобы удача не утекла вместе с ней в трубу. Лучше всего дать воде отстояться, а после процедур вылить ее под молодое деревце. Считается, что после этого человек станет счастливее и богаче.

Есть еще один способ притянуть к себе в этот день финансовую удачу: нужно трижды пересчитать все свои накопления.

Народные приметы 16 апреля