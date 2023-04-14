14 апреля — церковный праздник Страстная пятница или Великая пятница. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Страстную пятницу

Если 14 апреля с церковной службы принести домой свечу, зажечь ее рядом с иконами, то домочадцы весь год не будут болеть.

Если человек в течение трех лет строго соблюдал пост в Великую пятницу, то сможет узнать о своей смерти за три дня. Была и иная версия: если ничего не есть в Страстную пятницу, Бог простит все грехи.

Нужно вернуться домой до заката и не выходить после до утра. Считалось, что в эту ночь плодится нечисть.

В старину была традиция на Страстную пятницу шутить и разыгрывать людей. Чем больше незамужняя девушка сделает розыгрышей, тем лучше у нее будет жених.

Если подшутить над 12 людьми, удача будет рядом последующие 12 месяцев. Если девушка разыграла девять и больше человек — муж не будет изменять.

Можно покупать одежду и обувь — прослужит долго. Однако на другие виды покупок есть запрет — приобретение будет неудачным.

Также на Страстную пятницу перед иконой Богородицы зажигают лампаду или свечу, произносят молитву.

Освящение куличей в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?

Одни считают, что Страстную пятницу необходимо посвятить только богослужению, а любая работа и заботы будут отвлекать от мыслей о страданиях Христа.

Также есть мнение, что готовить куличи лучше как можно ближе к Пасхе, чтобы вкусный аромат не соблазнял во время поста.

Другие уверены, что Церковь не запрещают печь куличи в пятницу перед Пасхой. Более того, по поверьям, хлеб или кулич, которые приготовили в эту пятницу, никогда не испортятся, не заплесневеют и смогут излечить от разных болезней.

Кусочек от пасхального кулича, который испекли в Страстную пятницу, хранят за иконами до следующей Страстной недели — весь год будет крепкое здоровье.

Освящение куличей в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Что нельзя делать на Страстную пятницу

Не рекомендуется мыться , убираться , подметать , стирать. Все это нужно было сделать в Чистый четверг.

убираться подметать стирать. Все это нужно было сделать в Чистый четверг. Нельзя шить , заниматься домашними работами , копать землю , работать на земле , петь , танцевать , развлекаться.

заниматься домашними работами копать землю работать на земле петь танцевать развлекаться. Нельзя смотреть развлекательные фильмы и шоу , слушать веселую музыку , петь и танцевать , устраивать посиделки с гостями — к слезам до конца года.

слушать веселую музыку петь и танцевать устраивать посиделки с гостями — к слезам до конца года. Нельзя заниматься растениями , например , посевом рассады — к неурожаю.

например посевом рассады — к неурожаю. Нельзя оставлять не помытой входную дверь. По народным представлениям , если не помыть дверь , через нее может пройти нечисть.

если не помыть дверь через нее может пройти нечисть. Нельзя убивать пауков — к потере достатка.

Незамужним девушкам и женщинам нельзя , заходя в дом , оставлять дверь открытой — муж будет гулящим.

заходя в дом оставлять дверь открытой — муж будет гулящим. Нельзя переедать , есть слишком много , устраивать пышные застолья — настанут голодные времена.

есть слишком много устраивать пышные застолья — настанут голодные времена. Беременным нельзя есть яйца в любом виде — к тяжелым родам и капризному ребёнку.

Нельзя хлеб резать ножом — к ссоре и потере друга. Хлеб лучше отламывать руками.

Нельзя хвалиться своими достижениями , победами , удачами — к черной полосе в жизни.

победами удачами — к черной полосе в жизни. Нельзя стричься и каким-либо образом менять свою внешность — потерять привлекательность для противоположного пола.

Нельзя месить тесто , готовить блюда из теста — в жизни начнется путаница , неурядицы.

Пасхальные куличи и сладости Altapress.ru

Народные приметы на 14 апреля

Большое половодье — к хорошему сенокосу , удачной рыбалке весной.

удачной рыбалке весной. Ледяные заторы образовались — год будет трудным.

Короткий и глухой гром — к ясной погоде.

Гроза — к засушливому лету.

Пчелы начали летать — к теплой весне.

Коровы сильно ревут — непогоду предчувствуют.

На закате видна молния — скоро пойдет дождь.

Облака синего цвета — перед дождём.

На ночном небе не видно звезд — к теплой погоде.

Случайно пересолили пищу — к слезам.

Животные слишком беспокойные , издают громкие звуки , бесятся , не находят себе места — погода сильно испортится , к дождю , ураганному ветру.

издают громкие звуки бесятся не находят себе места — погода сильно испортится к дождю ураганному ветру. Дождь — будет много грибов.

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