14 апреля
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Жизнь

Что строго запрещено делать на Страстную пятницу и когда можно печь куличи к Пасхе

14 апреля — церковный праздник Страстная пятница или Великая пятница. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Освящение куличей в Барнауле.
Освящение куличей в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Традиции на Страстную пятницу

Если 14 апреля с церковной службы принести домой свечу, зажечь ее рядом с иконами, то домочадцы весь год не будут болеть.

Если человек в течение трех лет строго соблюдал пост в Великую пятницу, то сможет узнать о своей смерти за три дня. Была и иная версия: если ничего не есть в Страстную пятницу, Бог простит все грехи.

Нужно вернуться домой до заката и не выходить после до утра. Считалось, что в эту ночь плодится нечисть.

В старину была традиция на Страстную пятницу шутить и разыгрывать людей. Чем больше незамужняя девушка сделает розыгрышей, тем лучше у нее будет жених.

Если подшутить над 12 людьми, удача будет рядом последующие 12 месяцев. Если девушка разыграла девять и больше человек — муж не будет изменять.

Можно покупать одежду и обувь — прослужит долго. Однако на другие виды покупок есть запрет — приобретение будет неудачным.

Также на Страстную пятницу перед иконой Богородицы зажигают лампаду или свечу, произносят молитву.

Освящение куличей в Барнауле.
Освящение куличей в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?

Одни считают, что Страстную пятницу необходимо посвятить только богослужению, а любая работа и заботы будут отвлекать от мыслей о страданиях Христа.

Также есть мнение, что готовить куличи лучше как можно ближе к Пасхе, чтобы вкусный аромат не соблазнял во время поста.

Другие уверены, что Церковь не запрещают печь куличи в пятницу перед Пасхой. Более того, по поверьям, хлеб или кулич, которые приготовили в эту пятницу, никогда не испортятся, не заплесневеют и смогут излечить от разных болезней.

Кусочек от пасхального кулича, который испекли в Страстную пятницу, хранят за иконами до следующей Страстной недели — весь год будет крепкое здоровье.

Освящение куличей в Барнауле.
Освящение куличей в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что нельзя делать на Страстную пятницу

  • Не рекомендуется мыться, убираться, подметать, стирать. Все это нужно было сделать в Чистый четверг.
  • Нельзя шить, заниматься домашними работами, копать землю, работать на земле, петь, танцевать, развлекаться.
  • Нельзя смотреть развлекательные фильмы и шоу, слушать веселую музыку, петь и танцевать, устраивать посиделки с гостями — к слезам до конца года.
  • Нельзя заниматься растениями, например, посевом рассады — к неурожаю.
  • Нельзя оставлять не помытой входную дверь. По народным представлениям, если не помыть дверь, через нее может пройти нечисть.
  • Нельзя убивать пауков — к потере достатка.
  • Незамужним девушкам и женщинам нельзя, заходя в дом, оставлять дверь открытой — муж будет гулящим.
  • Нельзя переедать, есть слишком много, устраивать пышные застолья — настанут голодные времена.
  • Беременным нельзя есть яйца в любом виде — к тяжелым родам и капризному ребёнку.
  • Нельзя хлеб резать ножом — к ссоре и потере друга. Хлеб лучше отламывать руками.
  • Нельзя хвалиться своими достижениями, победами, удачами — к черной полосе в жизни.
  • Нельзя стричься и каким-либо образом менять свою внешность — потерять привлекательность для противоположного пола.
  • Нельзя месить тесто, готовить блюда из теста — в жизни начнется путаница, неурядицы.
Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

Народные приметы на 14 апреля

  • Большое половодье — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной.
  • Ледяные заторы образовались — год будет трудным.
  • Короткий и глухой гром — к ясной погоде.
  • Гроза — к засушливому лету.
  • Пчелы начали летать — к теплой весне.
  • Коровы сильно ревут — непогоду предчувствуют.
  • На закате видна молния — скоро пойдет дождь.
  • Облака синего цвета — перед дождём.
  • На ночном небе не видно звезд — к теплой погоде.
  • Случайно пересолили пищу — к слезам.
  • Животные слишком беспокойные, издают громкие звуки, бесятся, не находят себе места — погода сильно испортится, к дождю, ураганному ветру.
  • Дождь — будет много грибов.

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