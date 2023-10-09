Что такое ХАМАС, ЦАХАЛ и сектор Газа

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Что такое ХАМАС

ХАМАС - Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, или "Исламское движение сопротивления". Это религиозно-политическое движение, партия в Палестине.

При этом Государство Палестина не признают в США и Евросоюзе. Страна разделена на две части.

Первая находится Западном берегу реки Иордан под контролем ПНА - Палестинской национальной администрации. Вторая - в секторе Газа - под контролем того самого ХАМАС.