Это исправительное учреждение с самыми строгими условиями содержания в России. Согласно части 1 статьи 58 УК РФ, в этих колониях отбывают наказание мужчины, которых осудили к пожизненному сроку, и особо опасные рецидивисты.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, число таких заключенных выросло за последние три года:
- в 2020 году их число достигало 6488;
- в 2021 - 7054;
- в 2022 - 7245.
За торговлю наркотиками, крупные кражи, разбои и грабежи, людоедства, терроризм, изнасилования и, конечно, убийства.
В России около 30 таких колоний. Вот некоторые из них:
- Знаменитый "Черный дельфин" находится Соль-Илецке Оренбургской области. Там сидят те, кто убил не менее трех человек. А также насильники, педофилы, террористы и людоеды.
- "Белый лебедь" в Соликамске. Тюрьма знаменита тем, что в ней находится убийца Анны Политковской Рустам Махмудов.
- "Вологодский пятак" в Белозерском районе Вологодской области. Там сидит организатор убийства Политковской Лом-Али Гайтукаев. В эту колонии свозили тех, кому смертную казнь заменяли на пожизненное с середины 90-х.
- "Полярная сова" в поселке Харп за полярным кругом. Там сидит "Красноярский Чикатило", убивший 14 человек и изнасиловавший двух школьниц.
Судя по делу Навального*, в котором 196 томов, там есть эпизоды, которых будет достаточно для отправления оппозиционера в колонию особого режима. А именно - когда он находился в заключении по делу о мошенничестве, он продолжал управлять ФБК** - сообществом, признанным террористическим и экстремистским.
Двойные решетки на окнах и дверях, прогулочная площадка без солнечного света. Заключенные передвигаются в согнутом положении с руками за спиной. Также сокамерникам могут запретить переговариваться друг с другом.
На покупки в магазине можно тратить от 6 тыс. до 7,8 тыс. в месяц. При обычном условии содержания в колонии особого режима разрешены по два краткосрочных и длительных свидания в год, три посылки и бандероли.
При содержании на облегченных условиях - три свидания обоих типов, четыре посылки и бандероли в год.
А на строгих условиях - два краткосрочных свидания и одно длительное в год, одна посылка и бандероль. Гулять можно всего полтора часа в день.
* - признан террористом и экстремистом.
** - признан иноагентом, внесен в список экстремистских организаций.