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Какие условия в колонии особого режима?

Двойные решетки на окнах и дверях, прогулочная площадка без солнечного света. Заключенные передвигаются в согнутом положении с руками за спиной. Также сокамерникам могут запретить переговариваться друг с другом.

На покупки в магазине можно тратить от 6 тыс. до 7,8 тыс. в месяц. При обычном условии содержания в колонии особого режима разрешены по два краткосрочных и длительных свидания в год, три посылки и бандероли.

При содержании на облегченных условиях - три свидания обоих типов, четыре посылки и бандероли в год.

А на строгих условиях - два краткосрочных свидания и одно длительное в год, одна посылка и бандероль. Гулять можно всего полтора часа в день.