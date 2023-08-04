4 августа
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Жизнь

Что такое колония "особого режима", куда хотят отправить Алексея Навального*

  1. Что такое "колония особого режима"?
  2. Насколько часто в России преступников отправляют в колонии особого режима?
  3. За какие преступления отправляют в такие колонии?
  4. Где находятся колонии особого режима и кто там сидит?
  5. Почему Навального* хотят отправить в колонию особого режима?
  6. Какие условия в колонии особого режима?

Алексею Навальному* (признан экстремистом и террористом) 4 августа огласят приговор по делу об экстремизме. Гособвинение запросило для него 20 лет колонии. Прокуроры просят, чтобы она была "особого режима". Altapress.ru разбирался, чем такая колония отличается от всех остальных.

1
Что такое "колония особого режима"?

Это исправительное учреждение с самыми строгими условиями содержания в России. Согласно части 1 статьи 58 УК РФ, в этих колониях отбывают наказание мужчины, которых осудили к пожизненному сроку, и особо опасные рецидивисты.

2
Насколько часто в России преступников отправляют в колонии особого режима?

По данным Судебного департамента при Верховном суде, число таких заключенных выросло за последние три года:

  • в 2020 году их число достигало 6488;
  • в 2021 - 7054;
  • в 2022 - 7245.
3
За какие преступления отправляют в такие колонии?

За торговлю наркотиками, крупные кражи, разбои и грабежи, людоедства, терроризм, изнасилования и, конечно, убийства.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com
4
Где находятся колонии особого режима и кто там сидит?

В России около 30 таких колоний. Вот некоторые из них:

  • Знаменитый "Черный дельфин" находится Соль-Илецке Оренбургской области. Там сидят те, кто убил не менее трех человек. А также насильники, педофилы, террористы и людоеды.
  • "Белый лебедь" в Соликамске. Тюрьма знаменита тем, что в ней находится убийца Анны Политковской Рустам Махмудов.
  • "Вологодский пятак" в Белозерском районе Вологодской области. Там сидит организатор убийства Политковской Лом-Али Гайтукаев. В эту колонии свозили тех, кому смертную казнь заменяли на пожизненное с середины 90-х.
  • "Полярная сова" в поселке Харп за полярным кругом. Там сидит "Красноярский Чикатило", убивший 14 человек и изнасиловавший двух школьниц.
5
Почему Навального* хотят отправить в колонию особого режима?

Судя по делу Навального*, в котором 196 томов, там есть эпизоды, которых будет достаточно для отправления оппозиционера в колонию особого режима. А именно - когда он находился в заключении по делу о мошенничестве, он продолжал управлять ФБК** - сообществом, признанным террористическим и экстремистским.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate
6
Какие условия в колонии особого режима?

Двойные решетки на окнах и дверях, прогулочная площадка без солнечного света. Заключенные передвигаются в согнутом положении с руками за спиной. Также сокамерникам могут запретить переговариваться друг с другом.

На покупки в магазине можно тратить от 6 тыс. до 7,8 тыс. в месяц. При обычном условии содержания в колонии особого режима разрешены по два краткосрочных и длительных свидания в год, три посылки и бандероли.

При содержании на облегченных условиях - три свидания обоих типов, четыре посылки и бандероли в год.

А на строгих условиях - два краткосрочных свидания и одно длительное в год, одна посылка и бандероль. Гулять можно всего полтора часа в день.

* - признан террористом и экстремистом.

** - признан иноагентом, внесен в список экстремистских организаций.

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