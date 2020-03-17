Что такое «коронавирус» и как он передается

Всемирная организация здравоохранения дает на свеом сайте подробную информацию о том, что такое коронавирусная инфекция. Приводим основные фрагменты разъяснений ВОЗ.

Что такое коронавирус

Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Последний из недавно открытых коронавирусов вызывает заболевание COVID‑19.

Что такое COVID-19

COVID‑19 — инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

Каковы симптомы COVID‑19

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.

У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением. При этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.

У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше. При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

Как распространяется вирус

Заразиться им можно от других зараженных людей. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID‑19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности.

Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем — к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.