Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Что такое Мавлид и почему мусульмане отказываются праздновать день рождения пророка Мухаммеда

В 2019 Мавлид ан-Наби — рождение пророка Мухаммеда — празднуют 9−10 ноября. Несмотря на то, что Мухаммед — одна из ключевых фигур в исламе, не все мусульмане отмечают этот праздник. Почему так происходит и как празднуют Мавлид 2019 — в материале altapress.ru.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Мухаммед — последний пророк и посланник Аллаха в исламе. По отношению к нему часто употребляют эпитет Господин Пророков.

Мавлид 2019

Мавлид ан-Наби начали отмечать лишь спустя несколько сотен лет после прихода ислама. День рождения пророка Мухаммеда празднуют 12-го числа месяца Рабиуль-авваль — третьего месяца по исламскому лунному календарю. Предположительно, именно в нем родился пророк Мухаммад, сообщает realnoevremya.ru.

День рождения пророка Мухаммеда стоит после Ураза-байрама и Курбан-байрама.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Четких правил, как праздновать день рождения Мухаммеда и проводить Мавлид, нет. Часть мусульман вообще отказывается принимать участие в мавлидах, считая их религиозным нововведением.

Мавлид обычно представляет собой торжественное собрание, на котором вспоминают пророка, читают Коран, произносят проповеди, воздают хвалу Аллаху и его посланнику, заслушивают истории о необычной жизни Мухаммеда, поют религиозные песни и проводят различные конкурсы.

Часто празднование завершается совместным чаепитием.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость