Что такое Мавлид и почему мусульмане отказываются праздновать день рождения пророка Мухаммеда

В 2019 Мавлид ан-Наби — рождение пророка Мухаммеда — празднуют 9−10 ноября. Несмотря на то, что Мухаммед — одна из ключевых фигур в исламе, не все мусульмане отмечают этот праздник. Почему так происходит и как празднуют Мавлид 2019 — в материале altapress.ru.