Что такое Мавлид и почему мусульмане отказываются праздновать день рождения пророка Мухаммеда

Мухаммед — последний пророк и посланник Аллаха в исламе. По отношению к нему часто употребляют эпитет Господин Пророков.
Мавлид 2019
Мавлид ан-Наби начали отмечать лишь спустя несколько сотен лет после прихода ислама. День рождения пророка Мухаммеда празднуют 12-го числа месяца Рабиуль-авваль — третьего месяца по исламскому лунному календарю. Предположительно, именно в нем родился пророк Мухаммад, сообщает realnoevremya.ru.
День рождения пророка Мухаммеда стоит после Ураза-байрама и Курбан-байрама.
Четких правил, как праздновать день рождения Мухаммеда и проводить Мавлид, нет. Часть мусульман вообще отказывается принимать участие в мавлидах, считая их религиозным нововведением.
Мавлид обычно представляет собой торжественное собрание, на котором вспоминают пророка, читают Коран, произносят проповеди, воздают хвалу Аллаху и его посланнику, заслушивают истории о необычной жизни Мухаммеда, поют религиозные песни и проводят различные конкурсы.
Часто празднование завершается совместным чаепитием.