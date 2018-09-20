Что такое моделизм и зачем он нужен ребёнку

Творческое начало есть в каждом ребёнке, главное уметь его разглядеть, помочь его развитию. У современных детей есть множество возможностей проявить свою фантазию: кто-то любит рисовать, кто-то делать поделки, кто-то сочиняет истории. И, конечно же, многие интересуются всевозможной техникой: военной, автомобильной, строительной, авиационной. Существует ли на свете такое увлечение, которое объединяет в себе все эти виды творчества? Существует! Именно таким универсальным хобби является моделизм — сборка моделей различных видов техники. Если вы пока не определились с хобби для своего ребёнка, вполне возможно, что вам следует побольше узнать об этом интересном занятии.

Сборка моделей , или моделизм, — что это такое?

Не путайте это понятие с «моделингом» (конструирование одежды, или создание компьютерных образов с помощью 3D-графики), или с «моделированием» (построение и изучение моделей реально существующих явлений и процессов — физических, химических, и т.д.).

Моделизм — хобби, которым охотно занимаются не толькодети, но и взрослые, поскольку это занятие бывает разных видов сложности и в целом довольно разнообразно. Например, существует стендовый моделизм. Проще говоря, это сборка моделей самой разнообразной техники из разных материалов (бумаги, дерева, пластмассы, металла) для того, чтобы можно было с ними играть, коллекционировать, или просто любоваться, поставив на полочку. Сюда же относится, например, изготовление оловянных солдатиков.

Моделизм. Фото предоставлено рекламодателем

Еще один вид моделизма — это сборка моделей машин, самолётов, вертолетов, судов, которые умеют двигаться и являются точными уменьшенными копиями реально существующей техники. Этот более сложный вид сборки моделей относятся к спортивно-техническому моделизму, потому что во многих странах, а с недавних пор и в России, это хобби превратилось, фактически, в новый вид спорта, по которому устраиваются международные соревнования.

Сборка моделей техники с детьми. Когда начинать? С чего начинать?

С какого же возраста лучше всего начинать заминаться сборкой моделей? Как это ни странно, с самого-самого юного. Первые навыки конструирования малыш получает, играя в обычные кубики, складывая пазлы, собирая детские конструкторы. Непосредственно занятия моделизмом лучше всего начинать, покупая малышам бумажные сборные модели домов, замков, самолётов и машин, а потом уже переходить на более «серьёзные» материалы.

Моделизм. Фото предоставлено рекламодателем

Какую пользу принесёт детям увлечение моделизмом?

Перво-наперво, это, конечно, навыки точного ручного труда, аккуратности, внимательности, усидчивости. Кроме того, сборка моделей может приносить истинное удовольствие, как от самого процесса создания интересных поделок, так и от результата — собственной галереи разнообразных моделей, начиная от самых простых зверюшек, геометрических фигур, домиков, машинок (с которыми можно придумать интересную игру), заканчивая сложными моделями радиоуправляемых или аккумуляторных машин. Собирая модели, дети развивают моторику рук. Это особенно полезно малышам от 3 до 7 лет, поэтому иногда доктора даже рекомендуют моделизм как лечебное средство.

Моделизм. Фото предоставлено рекламодателем

В заключении, можно сказать, что занятие моделизмом невероятно увлекательно и даже слишком. Приверженцы этого хобби говорят, ничего не может сравниться с удовольствием творить новый мир своими руками. А уж участие в соревнованиях, с самостоятельно сделанной ездящей, плавающей и летающей техникой — приведёт в восторг любого ребенка. Моделизм — увлечение, помогающее в познании окружающего мира!

А чтобы лучше разобраться, интересно ли данное направление Вам и Вашему ребенку, лучше своими глазами увидеть труды детей, увлекающихся моделизмом. Приходите на Сибирский Слёт Моделистов, который пройдет уже в эти выходные 22−23 сентября, на втором этаже торгово-развлекательного центра Пионер. Здесь Вас ждет много впечатляющих и запоминающихся экспонатов, а также мастер-классы, где можно попробовать себя в этом увлекательном процессе творения.

Моделизм. Иллюстрация предоставлена рекламодателем

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