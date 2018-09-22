Что такое Октоберфест-2018: даты, история и традиции безумного праздника

Октоберфест — это самый известный и массовый фестиваль пива. Он начинается в сентябре, и вообще смело ломает стереотипы: на Октоберфест можно приходить с детьми, здесь работают аттракционы, проходят костюмированные парады, концерты, скачки. Рассказываем о веселых традициях и истории Октоберфеста.

Октоберфест: история грандиозного праздника

Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года. Будущий король Людвиг I женился. Королевская чета устроила грандиозный праздник для подданных на нескольких пастбищных угодьях за пределами города Мюнхена. Празднование повторялось каждый год — в годовщину этой щедрой свадьбы , сообщает worldbeer.org.

сообщает worldbeer.org. В 1810 году гвоздем программы были лошадиные скачки. С каждым годом добавлялись новые традиции. Кроме того , на Октоберфесте становилось все больше пива.

на Октоберфесте становилось все больше пива. В 1880 году на фестивале появилось электричество , пивоварни стали ставить большие шатры , а аттракционы и площадки для танцев вынесли за пределы пивных павильонов.

Октоберфест. Аттракционы СС0

В 12 часов обер-бургомистр города в старейшем пивном шатре Schottenhamel-Festzelt открывает первую бочку пива. Это — официальный старт празднования.

В первое воскресенье Октоберфеста проходит грандиозное костюмированное шествие.

По традиции , к участию в фестивале допускают только шесть старинных баварских пивоварен:

к участию в фестивале допускают только шесть старинных баварских пивоварен: В рамках фестиваля раз в четыре года проводят сельскохозяйственную выставку.

На Октоберфесте есть специальные «семейные дни», когда цены на все аттракционы снижают.

Брецель. Крендель СС0

Октоберфест-2018 в Мюнхене: даты

В 2018 году фестиваль Октоберфест пройдет с 22 сентября по 7 октября, сообщает oktoberfest.net. Торжественная церемония открытия состоится в 12.00, а закроется фестиваль за полчаса до наступления 8 октября.

Октоберфест. Мюнхен СС0

Какие закуски популярны на Октоберфесте?

На Октоберфесте популярны брецели (это огромные крендели диаметром 10−15 см), свиные окорока, жареные курицы, капустный и картофельный салаты, мюнхенские колбаски, запечённая рыба.

Зачем на Октоберфест приходят с детьми?

На фестивале Октоберфест есть много аттракционов — от традиционных каруселей до американских горок, колеса обозрения и симуляции свободного падения с большой высоты.

Для чего гости Октоберфеста покупают светящиеся шапки?

На фестивале в Мюнхене сплошь и рядом продают шапки с мигающими лампочками. Их покупают не только детям. Дело в том, что по мигающим в темноте головным уборам специальная служба опознает тех, кто «перебрал» и заснул на свежем воздухе. На тележках их отвезут в специальное место, где они смогут выспаться. Оттуда людей могут забрать друзья и родственники, сообщает Calend.ru.

Октоберфест. Девушки СС0

Статистика Октоберфеста-2017