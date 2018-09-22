Читайте нас в соцсетях
22 сентября 12°C
19

Что такое Октоберфест-2018: даты, история и традиции безумного праздника

Октоберфест — это самый известный и массовый фестиваль пива. Он начинается в сентябре, и вообще смело ломает стереотипы: на Октоберфест можно приходить с детьми, здесь работают аттракционы, проходят костюмированные парады, концерты, скачки. Рассказываем о веселых традициях и истории Октоберфеста.

Октоберфест. Мюнхен
Октоберфест. Мюнхен
СС0

Октоберфест: история грандиозного праздника

  • Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года. Будущий король Людвиг I женился. Королевская чета устроила грандиозный праздник для подданных на нескольких пастбищных угодьях за пределами города Мюнхена. Празднование повторялось каждый год — в годовщину этой щедрой свадьбы, сообщает worldbeer.org.
  • В 1810 году гвоздем программы были лошадиные скачки. С каждым годом добавлялись новые традиции. Кроме того, на Октоберфесте становилось все больше пива.
  • В 1880 году на фестивале появилось электричество, пивоварни стали ставить большие шатры, а аттракционы и площадки для танцев вынесли за пределы пивных павильонов.
Октоберфест. Аттракционы
Октоберфест. Аттракционы
СС0
  • В 12 часов обер-бургомистр города в старейшем пивном шатре Schottenhamel-Festzelt открывает первую бочку пива. Это — официальный старт празднования.
  • В первое воскресенье Октоберфеста проходит грандиозное костюмированное шествие.
  • По традиции, к участию в фестивале допускают только шесть старинных баварских пивоварен:
  • В рамках фестиваля раз в четыре года проводят сельскохозяйственную выставку.
  • На Октоберфесте есть специальные «семейные дни», когда цены на все аттракционы снижают.
Брецель. Крендель
Брецель. Крендель
СС0

Октоберфест-2018 в Мюнхене: даты

В 2018 году фестиваль Октоберфест пройдет с 22 сентября по 7 октября, сообщает oktoberfest.net. Торжественная церемония открытия состоится в 12.00, а закроется фестиваль за полчаса до наступления 8 октября.

Октоберфест. Мюнхен
Октоберфест. Мюнхен
СС0

Какие закуски популярны на Октоберфесте?

На Октоберфесте популярны брецели (это огромные крендели диаметром 10−15 см), свиные окорока, жареные курицы, капустный и картофельный салаты, мюнхенские колбаски, запечённая рыба.

Зачем на Октоберфест приходят с детьми?

На фестивале Октоберфест есть много аттракционов — от традиционных каруселей до американских горок, колеса обозрения и симуляции свободного падения с большой высоты.

Для чего гости Октоберфеста покупают светящиеся шапки?

На фестивале в Мюнхене сплошь и рядом продают шапки с мигающими лампочками. Их покупают не только детям. Дело в том, что по мигающим в темноте головным уборам специальная служба опознает тех, кто «перебрал» и заснул на свежем воздухе. На тележках их отвезут в специальное место, где они смогут выспаться. Оттуда людей могут забрать друзья и родственники, сообщает Calend.ru.

Октоберфест. Девушки
Октоберфест. Девушки
СС0

Статистика Октоберфеста-2017

  • В 2017 году Октоберфест посетили 6,2 млн человек, сообщает ТАСС.
  • Гости фестиваля в Германии выпили 7,5 млн литров пива.
  • В качестве сувениров с собой попытались унести 120 тысяч литровых фирменных кружек.
  • 670 гостям фестиваля понадобилась медицинская помощь из-за отравления алкоголем.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка