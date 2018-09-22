Что такое Октоберфест-2018: даты, история и традиции безумного праздника

Октоберфест: история грандиозного праздника
- Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года. Будущий король Людвиг I женился. Королевская чета устроила грандиозный праздник для подданных на нескольких пастбищных угодьях за пределами города Мюнхена. Празднование повторялось каждый год — в годовщину этой щедрой свадьбы, сообщает worldbeer.org.
- В 1810 году гвоздем программы были лошадиные скачки. С каждым годом добавлялись новые традиции. Кроме того, на Октоберфесте становилось все больше пива.
- В 1880 году на фестивале появилось электричество, пивоварни стали ставить большие шатры, а аттракционы и площадки для танцев вынесли за пределы пивных павильонов.
- В 12 часов обер-бургомистр города в старейшем пивном шатре Schottenhamel-Festzelt открывает первую бочку пива. Это — официальный старт празднования.
- В первое воскресенье Октоберфеста проходит грандиозное костюмированное шествие.
- По традиции, к участию в фестивале допускают только шесть старинных баварских пивоварен:
- В рамках фестиваля раз в четыре года проводят сельскохозяйственную выставку.
- На Октоберфесте есть специальные «семейные дни», когда цены на все аттракционы снижают.
Октоберфест-2018 в Мюнхене: даты
В 2018 году фестиваль Октоберфест пройдет с 22 сентября по 7 октября, сообщает oktoberfest.net. Торжественная церемония открытия состоится в 12.00, а закроется фестиваль за полчаса до наступления 8 октября.
Какие закуски популярны на Октоберфесте?
На Октоберфесте популярны брецели (это огромные крендели диаметром 10−15 см), свиные окорока, жареные курицы, капустный и картофельный салаты, мюнхенские колбаски, запечённая рыба.
Зачем на Октоберфест приходят с детьми?
На фестивале Октоберфест есть много аттракционов — от традиционных каруселей до американских горок, колеса обозрения и симуляции свободного падения с большой высоты.
Для чего гости Октоберфеста покупают светящиеся шапки?
На фестивале в Мюнхене сплошь и рядом продают шапки с мигающими лампочками. Их покупают не только детям. Дело в том, что по мигающим в темноте головным уборам специальная служба опознает тех, кто «перебрал» и заснул на свежем воздухе. На тележках их отвезут в специальное место, где они смогут выспаться. Оттуда людей могут забрать друзья и родственники, сообщает Calend.ru.
Статистика Октоберфеста-2017
- В 2017 году Октоберфест посетили 6,2 млн человек, сообщает ТАСС.
- Гости фестиваля в Германии выпили 7,5 млн литров пива.
- В качестве сувениров с собой попытались унести 120 тысяч литровых фирменных кружек.
- 670 гостям фестиваля понадобилась медицинская помощь из-за отравления алкоголем.