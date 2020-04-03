Что такое #поддержкабизнеса

Краевой центр МОЙБИЗНЕС совместно с коллегами из Архангельской, Ростовской и Ивановской областей откроют доступ к платным обучающим вебинарам и лекциям для представителей малого и среднего бизнеса регионов. Бизнес сможет бесплатно получить полезную и практическую информацию для развития своего дела.

Максим Заборский,

генеральный директор Архангельского Агентства регионального развития:

В Архангельской области мы перешли на дистанционный режим работы с предпринимателями из-за возникшей ситуации с распространением коронавируса. Кроме консультаций мы проводим вебинары, как с нашими специалистами, так и с нашими партнерами. С коллегами из других регионов мы решили объединить усилия, тем самые предоставим максимальное количество возможностей малому и среднему бизнесу. Во время кризиса любые границы стираются, важно чтобы экономика всей страны начала восстанавливаться и развиваться.

Алтайский край включился в работу в полной мере. К такому соглашению между центрами «Мой бизнес» приглашают и другие регионы России.

Предполагается, что суммировав финансовые возможности центров, предприниматели смогут получить доступ к значительно большему количеству общих и специализированных антикризисных или обучающих мероприятий.

2 апреля уже состоялся вебинар «Организация в условиях изоляции: вознаграждение за эффективность». Спикер: Кочарян Гарник Оганесович — Профессиональный управленческий консультант, эксперт по системам мотивации и вознаграждения персонала.

3 апреля в 11:00 состоится вебинар «Франчайзинг в прямом эфире». Эксперты компании «Франчайзинг-Интеллект» в постоянном режиме отвечают на любые вопросы от предпринимателей по теме франчайзинга в прямой эфир Инстаграм в аккаунте @franchising_intellect

Также 3 апреля пройдет вебинар «Договор аренды в условиях кризиса». Спикер: Архипова Анна Владимировна — налоговый юрист, аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов г. Москва

Ссылка для регистрации: mbrostov.ru

4 апреля — вебинар «Бизнес в кризис: как выжить и победить» Спикер: Восканян Елена Федоровна — управляющий ГК «Аудит-Вела». MBA, квалификация Мастер Делового Администрирования, участник международных проектов «Business for Russia», США, Германия, Англия.

Ссылка для регистрации: mbrostov.ru

Анонсы дальнейших вебинаров доступны на портале мойбизнес22.рф

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