Что такое Рождественский Сочельник и как его празднуют католики

Накануне Рождества у христиан наступает Сочельник. Католики, лютеране отмечают Рождественский Сочельник 24 декабря. Они идут в церковь, а затем наряжают елку и готовят праздничный постный ужин. Рассказываем о традициях Сочельника 2019 и сути одного из важнейших христианских праздников — Рождества Христова.

Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. Слово «сочельник», предположительно, происходит от «сочиво»: Это особое блюдо — замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник.

Традиции Рождественского Сочельника у западных христиан

Во многих странах в Сочельник перед Рождеством верующие соблюдают строгий пост. В этот день христиане всей семьей наряжают елки и готовят праздничный ужин.

Те, кто еще не исповедался, идут в церковь. В Рождественский Сочельник храмы открыты с раннего утра.

Новый год , Рождество. Новогодние игрушки. СС0

По традиции, в Рождественский Сочельник праздничный ужин — постный. В центре стола ставят освященный пресный хлеб — «рождественские облатки».

В начале ужина все делятся друг с другом облатками и желают добра и мира.

Перед ужином христиане вслух читают отрывок из Евангелия, где говорится о рождении сына Девы Марии Иисуса Христа.

Новый год , Рождество. Новогодние игрушки. СС0

Суть Рождества Христова

Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот. Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.

Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая. Поэтому Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве.