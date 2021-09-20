Что такое система «Окулус» и как она будет фильтровать запрещенный контент в интернете

4 Как россиян наказывают за неприемлемый контент?

Ответственность за размещение противоправных материалов может быть как административной, так и уголовной. За возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по факторам расы и пола предусмотрены штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы от 2 до 5 лет. За изготовление, приобретение и хранение детской порнографии грозит тюремный срок от 3 до 10 лет.