20 сентября 6°C
﻿
Жизнь

Что такое система «Окулус» и как она будет фильтровать запрещенный контент в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора может запустить интеллектуальную систему «Окулус» в 2022 году. Она будет искать запрещенный контент в изображениях и видео.

Компьютер.
Компьютер.
СС0
1 Что такое «Окулус»?

«Окулус» — система искусственного интеллекта, ориентированная на выявление экстремистских и порнографических материалов, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству.

«До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную. Система позволит ускорить процесс», — ссылается «Коммерсант» на техническую документацию проекта.

Ноутбук. Смартфон.
Ноутбук. Смартфон.
СС0
2 Сколько стоит запуск новой системы?

Разработка «Окулуса» обойдется примерно в 15 млн рублей. Внедрение системы может стоить миллиарды рублей, отмечает издание со ссылкой на совладельца компании «Ленит-Терком» Владимира Уфнаровского.

3 Какие порталы будет анализировать «Окулус»?

В частности, под мониторинг попадут материалы социальной сети Facebook.

Социальные сети. Facebook.
Социальные сети. Facebook.
CC0
4 Как россиян наказывают за неприемлемый контент?

Ответственность за размещение противоправных материалов может быть как административной, так и уголовной. За возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по факторам расы и пола предусмотрены штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы от 2 до 5 лет. За изготовление, приобретение и хранение детской порнографии грозит тюремный срок от 3 до 10 лет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость