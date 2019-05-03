Что такое спам и как от него защититься

Каждому из интернет пользователей на почту и в телефон приходили сообщения с навязчивой рекламой, а может и письма от мошенников. Как защитить себя от нежелательных рассылок —разбирался altapress.ru.

Как защититься от спама

Спам — это навязчивая реклама, которую рассылают пользователям без их разрешения. Сообщения на телефон и электронную почту приходят не только от магазинов, но и от мошенников.

Не делиться адресом почты

Очень часто мы оставляем свои почтовые адреса магазинам. Взамен на дисконтную карту приходится поставить «галочку» в графе «получать рассылку». После того, как вы согласились на оповещения от торговых сетей — будьте готовы к тому, что объем вашей почты пополнится нежелательной информацией.

Ответственно подходите к этому вопросу — не оставляйте персональные данные и электронным ресурсам, которые не вызывают доверия. Будьте готовы, что в их базах данных может произойти утечка, а личная информация о вас, включая адрес почтового ящика, попадет к третьим лицам.

Использовать несколько электронных адресов

Если избежать регистрации на форумах и соглашений о рассылках не получается — заведите личную почту. Придумайте ей имя, которое сложно угадать мошенникам.

Регулярно обновлять защитные системы

На большинстве современных интернет ресурсов по умолчанию установлены системы, блокирующие спам. Не игнорируйте уведомления об обновлениях системы.

Установить программу блокировки спам-писем

Хороший способ избавиться от спама — установить специальную систему фильтрации. Программы делают это по разному. Есть те, что не допускают на сервер рекламные и мошеннические письма в принципе. Другие — анализируют письма на вредоносность уже после их получения.

День рождения спама: история праздника

Событие приурочено к дате запуска первого нежелательного рекламного сообщения. Произошло это 3 мая 1978 года. Тогда 600 абонентов получили рекламу от одной из американских фирм по производству электронной техники.

Само понятие «спам» возникло только в 1993 году. Его внедрил Джоэл Фер, один из работников компьютерной сети Usenet.

«Электронный мусор» свое название получил в честь марки мясных консервов Spam. Свиной фарш был одним из немногих мясных продуктов, который можно было приобрести повсеместно.