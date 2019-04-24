Что такое Subverse и зачем на эротическую игру жертвуют тысячи долларов

Subverse — эротический космический шутер, который планирует выпустить Studio FOW. Для запуска игры компания начала собирать деньги на краудфандиговой платформе Kickstarter. Меньше чем за месяц удалось набрать больше миллиона долларов. Главное о проекте и ожиданиях от Subverse — в нашем материале.

Что известно об игре Subverse и FOW Studio

Игровая механика Subverse — гибрид космической аркады, тактического шутера и визуальной новеллы. Разработчики обещают игрокам пошаговые бои, сражения в реальном времени и команду смертоносных инопланетных девушек, сообщает «Игромания».

Игра Subverse — sci-fi-пародия на игры и фильмы космической тематики с большим количеством «взрослого» контента. Игроки в Subverse получат личный космический корабль и большую вселенную для исследования, пишет cyber.sports.ru.

Издание gmbox.ru называет FOW Studio «мастерами эротического контента». По данным regnum.ru, ранее компания-разработчик занималась созданием 3D-видео эротического содержания.

Сообщается, что к инопланетным девушкам в Subverse нужно будет найти правильный подход: в игре запланировано выполнение квестов лояльности. Это полноценные игровые персонажи. У них есть способности, а также сильные и слабые стороны.

Subverse на Kickstarter

Studio FOW на Kickstarter меньше чем месяц собрала 1,2 млн долларов. Изначально разработчики рассчитывали на более скромную сумму — 129 тысяч долларов. До конца кампании еще несколько дней.

Subverse. Фрагмент трейлера Скрин с видео

Когда можно будет скачать Subverse

«Игромания» сообщает, что Subverse появится в раннем доступе в Steam летом 2019 года. Когда состоится полноценный релиз, неизвестно. Предположительно, это будет в 2020 году.