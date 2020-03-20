Что такое весеннее равноденствие и как в этот день не допустить тяжелой болезни

В 2020 году День весеннего равноденствия отмечается 20 марта. Он считается началом астрономической весны. Рассказываем, что такое весеннее равноденствие, и какие приметы существуют в этот день.

Какого числа в 2020 году наступит весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия по григорианскому календарю в 2020 году наступит 20 марта в 6 часов 50 минут (по московскому времени).

Что такое весеннее равноденствие

С научной точки зрения солнце в этот день пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Земля, в свою очередь, относительно светила занимает вертикальное положение.

Дата и время равноденствия каждый год может меняться. Это связано с продолжительностью календарных дней. В обычный год оно наступает на 5 часов 28 минут 46 секунд позднее, чем в прошлый. А в високосный — на 18 часов 11 минут и 14 секунд раньше.

Солнце , закат. CC0

Приметы на День весеннего равноденствия

Согласно народным поверьям, перед весенним равноденствием необходимо сделать уборку в доме. По обычаю, после уборки дом следует окропить святой водой, солевым раствором или травяным настоем. Для этого подходит полынь, базилик и чабрец.

Затем наступает время личного очищения. Нужно принять травяную ванну и представить, что негативная энергия покидает ваше биополе.

Считается, что 20 марта — лучший день для примирения. По старинной примете, приход весны помогает заслужить прощение каждому человеку.

Незамужние девушки в День весеннего равноденствия пекли блины и гадали по ним на первого ребенка. Если первый блин возьмет мужчина, то родится мальчик. Если же женщина — девочка.

Блины. CC0

В этот день принято составлять список того, от чего хотелось бы избавиться. А после сжечь его. Лучше всего делать это в костре. При его отсутствии можно воспользоваться свечкой.

Обнаружить тухлое яйцо в продуктах — плохая примета. Она предвещает болезнь домочадца и утрату покровительства богов. Чтобы этого не случилось нужно задержать дыхание и по часовой стрелке обойти весь дом.

По поверьям на весеннее равноденствие также не следует совершать плохих поступков, иначе они могут преследовать вас на протяжении всего года.