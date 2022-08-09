Что-то тут нечисто! Жители Рубцовска жалуются на антисанитарию, которую не видят местные власти

«Царит полная антисанитария, что способствует развитию различных болезнетворных бактерий, стоит зловонный запах. Ветер разносит мусор на соседнюю территорию. Контейнеры привлекают к себе бездомных животных и лиц без определенного места жительства», — описывают ситуацию заявители.

Тут даже без экспертиз понятно, что картина, которую описывают рубцовчане, — это прямое нарушение и законодательных норм, и норм СанПиНа. Но ситуация складывается так, что люди это видят, а местные власти нет. Иначе как объяснить, что в своем ответе на обращение, они уверяют, что регоператор выполняет свои функции «в полном объеме». Не нашли переполненных контейнеров и сотрудники краевого Минстроя, выезжая в Рубцовск с проверкой по обращению. Что касается территории рядом с контейнерами, то «обязанность по их содержанию, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок, лежит на собственниках помещений жилых домов или лицах, осуществляющих управление жилыми домами», — говорится в ответе министерства.

Площадка для сбора ТКО. Фото заявителей , 08 августа 2022

В администрации Рубцовска разбираться с недобросовестностью работы управляющей компании не стали, переслав обращение в краевую Жилинспекцию

Пока чиновники переписываются и не могут договориться, кто будет все это зловонное безобразие убирать, Александр Терентьев подключил тяжелую артиллерию.