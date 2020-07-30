Что в Ковше: барнаульцам в режиме online расскажут о легендарном проливе и песчаном пляже

Зрители узнают, откуда взялся обской залив, как он использовался и даже о том, что скрывается в зарослях за Ковшом, и многое другое.
После прошлых онлайн-экскурсий, в Затоне и в центре города (записи можно посмотреть здесь), зрители отмечали плохое качество звука.
Но в этот раз все должно быть в порядке — организаторы купили новое оборудование за донаты благодарных слушателей.
Экскурсия пройдет 30 июля в 19:00. Чтобы присоединиться, нужно включить трансляцию в сообществе Urban History во Вконтакте. Число участников — неограниченное.