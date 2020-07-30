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Жизнь

Что в Ковше: барнаульцам в режиме online расскажут о легендарном проливе и песчаном пляже

Барнаульский историк Данил Дегтярев проведет бесплатную онлайн-экскурсию. В этот раз главной темой станет район так называемого Ковша у речного порта.

Пляж на Ковше. 60-е годы
Пляж на Ковше. 60-е годы
instagram.com/istoriiabarnaula

Зрители узнают, откуда взялся обской залив, как он использовался и даже о том, что скрывается в зарослях за Ковшом, и многое другое.

После прошлых онлайн-экскурсий, в Затоне и в центре города (записи можно посмотреть здесь), зрители отмечали плохое качество звука.

Но в этот раз все должно быть в порядке — организаторы купили новое оборудование за донаты благодарных слушателей.

Экскурсия пройдет 30 июля в 19:00. Чтобы присоединиться, нужно включить трансляцию в сообществе Urban History во Вконтакте. Число участников — неограниченное.

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