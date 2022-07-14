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Жизнь

Что в вымени твоем. Как живет алтайская буренка Лобаня, которая могла бы заменить 33 коровы

Выдающийся результат: 14 тыс. литров молока дала одна корова под Барнаулом за 305 дней лактации в 2021 году. Этого хватит, чтобы, например, заполнить крупный каркасный бассейн или около месяца обеспечивать продуктами полку небольшого супермаркета. Altapress.ru отправился в учхоз «Пригородное» — алтайское предприятие, которое имеет высокий и стабильный удой. Мы своими глазами увидели рекордсменку, пожали ей копыто и узнали, как здесь добиваются масштабных результатов.

Учхоз "Пригородное". Корова Лобаня.
Учхоз "Пригородное". Корова Лобаня.
Ирина Пергаева.

Биография

Семь лет назад, солнечным июньским днем, появилась новая звезда учхоза «Пригородное». Будущей рекордсменке дали имя Лобаня. Вообще оно есть у каждой из 720 коров хозяйства — и ни одно не повторяется. Нетель называют на ту же букву, что и мать. Бычков, соответственно, по кличке отца.

«Мы и не знали, что Лобаня станет рекордисткой, хотя у нее мать долгожительница. Тоже молока давала прилично, больше всего — во вторую лактацию: 10,2 тыс. литров», — рассказывает зоотехник-селекционер учхоза Анна Карасева.

Отца своего Лобаня никогда не видела: в учхозе проводится только искусственное осеменение. Семя крупного и упитанного Легиона приобрели на племпредприятии «Барнаульское». Также учхоз покупает биоматериал для своих коров в Санкт-Петербурге.

Лобаня Легионовна — практически чистокровная голштинка. Как отмечает Анна Карасева, эта порода — самая высокоудойная в мире.

Анна Карасева,
зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

У каждой коровы свой характер. Бывают игривые, бодливые. Лобаня же — взрослая и совершенно спокойная.

«Доча-доча-доча», — так статную голштинку зовут на доение. Белое тело с черными пятнышками делает 644-килограммовую Лобаню похожей на благородного далматинца, только с необъятным выменем. Кажется, что эта она намного больше прочих сородичей.

Еще один факт — рекордсменка находится в быкопроизводящей группе коров, которая отличается высоким удоем и хорошей родословной. Рожденных ею бычков продают за немалые деньги.

8,4 тыс. литров молока в среднем дала одна корова учхоза за 2021 год.

14 197 кг молока — абсолютный рекорд Лобани, поставленный в 2021 году за четвертую лактацию.

9,6 тыс. кг, 9,3 тыс. кг, 10,7 тыс. кг — показатели за предыдущие три лактации.

61 литр молока Лобаня дала за один контролируемый день — это полторы фляги.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Сколько стоит потомство Лобани

Сейчас в корове уникальное семя из Америки от ценных высокопродуктивных особей. Таким осеменяли только лучших из лучших. Если Лобаня принесет бычка, его продадут за 150 тыс. рублей — фиксированная цена вне зависимости от веса. Это в десять раз больше стоимости обычного теленка в месячном возрасте.

Чтобы продать такого благородного детеныша, потребуются серьезные экспертизы.

Анна Карасева,
зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Нужно взять биоматериал — волосяные луковицы из-под хвоста матери и теленка — и отправить в конвертах в Москву. В лаборатории материал исследуют и дадут заключение: действительно ли бычок родился от такой-то коровы и такого-то отца. Все очень серьезно.

Нетель или телка стоят намного дороже. Средняя цена — 330 рублей за килограмм живой массы. Средний вес нетелей — примерно 550 кг. Недешево.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Но и стоимость семени немаленькая. Цена отечественного — от 125 до 400 рублей за дозу. На одну корову требуется две. Можно смело умножить это на 730 голов.

Недавно учхоз провел эксперимент и использовал американское сексированное семя, то есть разделенное по половым признакам. Закупали его за 2,5 тыс. руб­лей за одну дозу. Сейчас, как отмечает Анна Карасева, ее стоимость выросла до 4 тыс. рублей.

Как ухаживают за коровами

Таких результатов, как у Лобани, добиваются селекционеры, десятилетиями выводящие голштинскую породу, и команда работников — от погонщиков до ветврачей. Они внимательно следят за жизнью и состоянием буренок. При этом подход по ухаживанию за рекордистками никак не уникален: одинаково хорошо относятся как к ним, так и к обычным коровам.

Анна Карасева,
зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Наше второе отделение находится в Новомихайловке. Весь персонал — местные жители, которым не нужно, страдая, отправляться на работу в город. Все подходят к своим обязанностям с душой, не спустя рукава.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Алексей Бражников,
главный зоотехник учхоза «Пригородное»:

Наш учхоз работает над генетикой для увеличения продуктивности коров и входит в пятерку лидеров по надоям в крае. Также мы единственные поставщики молока на завод «Модест» по приготовлению детского питания. Здесь важно все: плотность молока, жирность, чистота, кислотность. Наш главный приоритет — качество, а не только объем.

Все начинается с родильного отделения. «У нас есть специалист Патимат Кривошеина. Она относится к телятам, как к детям, — рассказывает Анна Карасева. — В прямом и переносном смысле носит на руках».

Ноша нелегка. В среднем телята рождаются весом в 45 кг. Был в учхозе и 75-кило­граммовый рекордсмен — богатырь даже не влезал в индивидуальную клетку.

Вместе с Патимат в отделении постоянно дежурят ветврачи. Поят коровьих отроков двумя литрами молока трижды в день. В помещении играет радио, настроенное на станцию со спокойной музыкой.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Каждый теленок занесен в компьютер, где обобщаются все данные: кто родители, какой вес. В будущем там же будет появляться информация о приплоде, количестве молока и многом другом.

Показатели молока Лобани

Жирность 4,42%

Белок 3,19%

Средний показатель по бонитировке в учхозе

Жирность 4,34%

Белок 3,14%

После «яслей» двухмесячных животных переводят в белый телятник, где они находятся до шести-восьмимесячного возраста. Здесь они уже разделены на самок и самцов.

Когда телки вырастают и достигают веса 300 кг, их отправляют в двор, где держат особей случного возраста. И меняют кормление. Для осеменения требуется масса 380−400 кг.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Через шесть месяцев после этого будущую корову угоняют на сухостойный двор, где снова меняют кормление и обстановку. Через еще два месяца пора в родильное отделение. Если это первотелка, к ней относятся особенно трепетно.

Анна Карасева,
зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Должен быть особый подход, потому что она не привыкла еще к аппаратам, звукам, тактам. Поэтому перед тем, как она должна отелиться, ее потихонечку приучают к звукам. Оператор машинного доения с ней знакомится, проявляет ласку, чтобы первотелка не билась, когда ей будут подцеплять аппарат.

После отела она остается в «роддоме» от 10 до 18 дней — это время интенсивного раздоя. Если корова чиста и здорова, ее отправляют в стадо.

На одного оператора доения в Новомихайловке приходится по 100 коров. Каждую узнают буквально по вымени. Они следят за санитарным состоянием, кормлением, поением. Если что-то с состоянием животного не так — сразу сообщают ветврачу.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз «Пригородное». Коровы.
Ирина Пергаева.

Каждый месяц проводится контрольная дойка. Утром, в обед и вечер специальными колбами измеряется количество молока, берутся пробы, по которым исследуются белки и жиры.

В основном в учхозе коровы находятся три-четыре лактации — после их производительность падает. Но бывали и случаи, когда животное давало стабильно много молока вдвое дольше. Лобаня — уже исключение. Сейчас ее пятая лактация. А на четвертой она побила свой рекорд. Ждем от Лобани, чтобы ее молочные моря превратились в океаны.

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