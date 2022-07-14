Что в вымени твоем. Как живет алтайская буренка Лобаня, которая могла бы заменить 33 коровы

Выдающийся результат: 14 тыс. литров молока дала одна корова под Барнаулом за 305 дней лактации в 2021 году. Этого хватит, чтобы, например, заполнить крупный каркасный бассейн или около месяца обеспечивать продуктами полку небольшого супермаркета. Altapress.ru отправился в учхоз «Пригородное» — алтайское предприятие, которое имеет высокий и стабильный удой. Мы своими глазами увидели рекордсменку, пожали ей копыто и узнали, как здесь добиваются масштабных результатов.

Биография

Семь лет назад, солнечным июньским днем, появилась новая звезда учхоза «Пригородное». Будущей рекордсменке дали имя Лобаня. Вообще оно есть у каждой из 720 коров хозяйства — и ни одно не повторяется. Нетель называют на ту же букву, что и мать. Бычков, соответственно, по кличке отца.

«Мы и не знали, что Лобаня станет рекордисткой, хотя у нее мать долгожительница. Тоже молока давала прилично, больше всего — во вторую лактацию: 10,2 тыс. литров», — рассказывает зоотехник-селекционер учхоза Анна Карасева.

Отца своего Лобаня никогда не видела: в учхозе проводится только искусственное осеменение. Семя крупного и упитанного Легиона приобрели на племпредприятии «Барнаульское». Также учхоз покупает биоматериал для своих коров в Санкт-Петербурге.

Лобаня Легионовна — практически чистокровная голштинка. Как отмечает Анна Карасева, эта порода — самая высокоудойная в мире.

Анна Карасева,

зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

У каждой коровы свой характер. Бывают игривые, бодливые. Лобаня же — взрослая и совершенно спокойная.

«Доча-доча-доча», — так статную голштинку зовут на доение. Белое тело с черными пятнышками делает 644-килограммовую Лобаню похожей на благородного далматинца, только с необъятным выменем. Кажется, что эта она намного больше прочих сородичей.

Еще один факт — рекордсменка находится в быкопроизводящей группе коров, которая отличается высоким удоем и хорошей родословной. Рожденных ею бычков продают за немалые деньги.

8,4 тыс. литров молока в среднем дала одна корова учхоза за 2021 год. 14 197 кг молока — абсолютный рекорд Лобани, поставленный в 2021 году за четвертую лактацию. 9,6 тыс. кг, 9,3 тыс. кг, 10,7 тыс. кг — показатели за предыдущие три лактации. 61 литр молока Лобаня дала за один контролируемый день — это полторы фляги.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Сколько стоит потомство Лобани

Сейчас в корове уникальное семя из Америки от ценных высокопродуктивных особей. Таким осеменяли только лучших из лучших. Если Лобаня принесет бычка, его продадут за 150 тыс. рублей — фиксированная цена вне зависимости от веса. Это в десять раз больше стоимости обычного теленка в месячном возрасте.

Чтобы продать такого благородного детеныша, потребуются серьезные экспертизы.

Анна Карасева,

зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Нужно взять биоматериал — волосяные луковицы из-под хвоста матери и теленка — и отправить в конвертах в Москву. В лаборатории материал исследуют и дадут заключение: действительно ли бычок родился от такой-то коровы и такого-то отца. Все очень серьезно.

Нетель или телка стоят намного дороже. Средняя цена — 330 рублей за килограмм живой массы. Средний вес нетелей — примерно 550 кг. Недешево.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Но и стоимость семени немаленькая. Цена отечественного — от 125 до 400 рублей за дозу. На одну корову требуется две. Можно смело умножить это на 730 голов.

Недавно учхоз провел эксперимент и использовал американское сексированное семя, то есть разделенное по половым признакам. Закупали его за 2,5 тыс. руб­лей за одну дозу. Сейчас, как отмечает Анна Карасева, ее стоимость выросла до 4 тыс. рублей.

Как ухаживают за коровами

Таких результатов, как у Лобани, добиваются селекционеры, десятилетиями выводящие голштинскую породу, и команда работников — от погонщиков до ветврачей. Они внимательно следят за жизнью и состоянием буренок. При этом подход по ухаживанию за рекордистками никак не уникален: одинаково хорошо относятся как к ним, так и к обычным коровам.

Анна Карасева,

зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Наше второе отделение находится в Новомихайловке. Весь персонал — местные жители, которым не нужно, страдая, отправляться на работу в город. Все подходят к своим обязанностям с душой, не спустя рукава.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Алексей Бражников,

главный зоотехник учхоза «Пригородное»:

Наш учхоз работает над генетикой для увеличения продуктивности коров и входит в пятерку лидеров по надоям в крае. Также мы единственные поставщики молока на завод «Модест» по приготовлению детского питания. Здесь важно все: плотность молока, жирность, чистота, кислотность. Наш главный приоритет — качество, а не только объем.

Все начинается с родильного отделения. «У нас есть специалист Патимат Кривошеина. Она относится к телятам, как к детям, — рассказывает Анна Карасева. — В прямом и переносном смысле носит на руках».

Ноша нелегка. В среднем телята рождаются весом в 45 кг. Был в учхозе и 75-кило­граммовый рекордсмен — богатырь даже не влезал в индивидуальную клетку.

Вместе с Патимат в отделении постоянно дежурят ветврачи. Поят коровьих отроков двумя литрами молока трижды в день. В помещении играет радио, настроенное на станцию со спокойной музыкой.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Каждый теленок занесен в компьютер, где обобщаются все данные: кто родители, какой вес. В будущем там же будет появляться информация о приплоде, количестве молока и многом другом.

Показатели молока Лобани Жирность 4,42% Белок 3,19% Средний показатель по бонитировке в учхозе Жирность 4,34% Белок 3,14%

После «яслей» двухмесячных животных переводят в белый телятник, где они находятся до шести-восьмимесячного возраста. Здесь они уже разделены на самок и самцов.

Когда телки вырастают и достигают веса 300 кг, их отправляют в двор, где держат особей случного возраста. И меняют кормление. Для осеменения требуется масса 380−400 кг.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Через шесть месяцев после этого будущую корову угоняют на сухостойный двор, где снова меняют кормление и обстановку. Через еще два месяца пора в родильное отделение. Если это первотелка, к ней относятся особенно трепетно.

Анна Карасева,

зоотехник-селекционер учхоза «Пригородное»:

Должен быть особый подход, потому что она не привыкла еще к аппаратам, звукам, тактам. Поэтому перед тем, как она должна отелиться, ее потихонечку приучают к звукам. Оператор машинного доения с ней знакомится, проявляет ласку, чтобы первотелка не билась, когда ей будут подцеплять аппарат.

После отела она остается в «роддоме» от 10 до 18 дней — это время интенсивного раздоя. Если корова чиста и здорова, ее отправляют в стадо.

На одного оператора доения в Новомихайловке приходится по 100 коров. Каждую узнают буквально по вымени. Они следят за санитарным состоянием, кормлением, поением. Если что-то с состоянием животного не так — сразу сообщают ветврачу.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Каждый месяц проводится контрольная дойка. Утром, в обед и вечер специальными колбами измеряется количество молока, берутся пробы, по которым исследуются белки и жиры.

В основном в учхозе коровы находятся три-четыре лактации — после их производительность падает. Но бывали и случаи, когда животное давало стабильно много молока вдвое дольше. Лобаня — уже исключение. Сейчас ее пятая лактация. А на четвертой она побила свой рекорд. Ждем от Лобани, чтобы ее молочные моря превратились в океаны.