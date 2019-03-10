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Жизнь

Что вы пропустили на «Сибирской масленице»: фоторепортаж с фестиваля

9 марта на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» в двенадцатый раз прошел фестиваль «Сибирская Масленица». На нем побывал наш фотокорреспондент Дмитрий Лямзин, в его фоторепортаже — самые забавные и яркие моменты праздника.

На фестивале "Сибирская масленица" 9 марта 1019 года.
На фестивале "Сибирская масленица" 9 марта 1019 года.
Дмитрий Лямзин.

Как обычно, «Сибирская масленица» прошла на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино (Смоленский район).

Впечатления тех, кто добрался, самые положительные: жарко, вкусны, весело и т.п. Правда, многие рассказывали, что приходилось отстоят в двухчасовой пробке. Но, как написала одна из участниц, «это стоило всех жертв».

Как и предполагала программа, прошел конноспортивный праздник, парад русских борзых, конкурсы для зрителей. На масленичный столб залез почти полностью раздетый парень — в общем, как написали участники, «было весело и очень интересно, зимушку проводили официально».

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