7 ноября
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Жизнь

Что за "Барбигеймер" снимают в США и о чем будет фильм

Пародийный фильм "Барбигеймер" американского режиссера Чарльза Бэнда запустили в производство. О чем будет новая кинокартина и кто ее снимает — разбор altapress.ru.

"Барби", "Оппенгеймер".
"Барби", "Оппенгеймер".
Кадры из трейлеров

О фильме

Картина киностудии Full Moon Feauters будет основана на элементах культовых кинолент этого сезона — «Барби» и «Оппенгеймера».

В центре сюжета — кукла-ученый по имени Бэмби Дж. Барбигеймер, решившая отправиться в реальный мир и уничтожить человечество из-за жесткого обращения детей с игрушками.

"Мем, который вышел из под контроля"

Успешные "Барби" и "Оппенгеймер" вызвали бурную реакцию в интернете. Не обошлось и без мемов. Один из самых популярных — скрещивание разных кадров из фильмов в одно изображение, которое пользователи назвали «Барбигеймер».

Позже, увидев популярность шутки, ее решили воплотить в "жизнь".

В киностудии Full Moon Feauters, признаются, что одна из целей съемок — заработать на успехе фильмов Греты Гервиг и Кристофера Нолана.

О режиссере

Американский режиссер Чарльз Бэнд известен по комедийным триллерам.

За три фильма — «Короназомби», «Барби и Кендра спасают Короля Тигров и Барби» и «Барби и Кендра штурмуют Зону 51» его в 2021 году номинировали на антипремию «Золотая малина» в категории «худший режиссер».

Бюджет

Бюджет фильма составит чуть меньше 1 млн долларов.

Когда выйдет фильм

Дату выхода комедии пока не раскрывают.

Как проходят съемки

Работу над «Барбигеймером» начнут уже в 2024 году.

Сообщают, что сценарий кинокартины уже написан, но об актерском составе еще ничего неизвестно.

По словам режиссера, сочетание атмосферы двух фильмов дадут зрителю возможность для черного юмора.

Помимо фильма планируют выпустить набор с куклой, обнимающей ядерную бомбу.

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