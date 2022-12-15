15 декабря
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Жизнь

Что за барнаульский летчик повторил подвиг Гастелло — разбор altapress.ru

Экипаж самолета Су-24М, которым управлял Александр Антонов, выпускник БВВАУЛ, врезался в скопление бронетехники ВСУ. Об этом сообщили в РИА ФАН со ссылкой. Altapress.ru рассказывает, кто такой Антонов и почему его действия сравнивают с подвигом Гастелло.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Что произошло в районе города Бахмут?

2 декабря пилоты выполняли боевую задачу в районе Клещеевки под городом Бахмут в ДНР. Вдруг наземная обстановка начала резко меняться. По известным данным, ВСУ предприняли попытку прорыва и появилась угроза потери занятых ЧВК «Вагнер» позиций.

В результате командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника для нанесения удара. Для этого летчикам нужно было пересечь линию боевого соприкосновения.

Несмотря на огромный риск, экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели.

В тот же момент, когда самолет развернулся на боевой курс, по нему нанесли удар из ПЗРК. В радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, с…, папу», и через 5−7 секунд самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Кто таков Александр Антонов?

Известно, что Александр Антонов закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в 1995 году. Он служил в различных частях российской армии. Из ВКС уволился с должности заместителя командира полка по летной подготовке, сообщили на сайте вуза.

«Я глубоко убежден, что Антонов Александр Сергеевич и Никишин Владимир Николаевич достойны присвоения звания „Герой России“. Посмертно», — прокомментировали на сайте.

Связь поколений

Военный корреспондент сравнил действия экипажа с подвигом летчика Николая Гастелло в июне 1941 года. Он направил свой горящий самолет на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи.

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