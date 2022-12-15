Экипаж самолета Су-24М, которым управлял Александр Антонов, выпускник БВВАУЛ, врезался в скопление бронетехники ВСУ. Об этом сообщили в РИА ФАН со ссылкой. Altapress.ru рассказывает, кто такой Антонов и почему его действия сравнивают с подвигом Гастелло.

Что произошло в районе города Бахмут?

2 декабря пилоты выполняли боевую задачу в районе Клещеевки под городом Бахмут в ДНР. Вдруг наземная обстановка начала резко меняться. По известным данным, ВСУ предприняли попытку прорыва и появилась угроза потери занятых ЧВК «Вагнер» позиций.

В результате командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника для нанесения удара. Для этого летчикам нужно было пересечь линию боевого соприкосновения.

Несмотря на огромный риск, экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели.

В тот же момент, когда самолет развернулся на боевой курс, по нему нанесли удар из ПЗРК. В радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, с…, папу», и через 5−7 секунд самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ.

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Кто таков Александр Антонов?

Известно, что Александр Антонов закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в 1995 году. Он служил в различных частях российской армии. Из ВКС уволился с должности заместителя командира полка по летной подготовке, сообщили на сайте вуза.

«Я глубоко убежден, что Антонов Александр Сергеевич и Никишин Владимир Николаевич достойны присвоения звания „Герой России“. Посмертно», — прокомментировали на сайте.

Связь поколений

Военный корреспондент сравнил действия экипажа с подвигом летчика Николая Гастелло в июне 1941 года. Он направил свой горящий самолет на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи.