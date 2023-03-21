21 марта
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Жизнь

Что за дом-усадьбу для вечеринок сдают за 15 тыс. рублей в сутки в Барнауле

Если вы хотели устроить пригласить много гостей на свой праздник, при этом чтобы место не казалось чересчур пафосным, но было оборудовано всем необходимым, то этот коттедж именно для вас — всего от 15 тыс. рублей в сутки. Дом находится в Барнауле на Змеиногорском тракте. Объявление о посуточной аренде участка в Барнауле разместили на «Авито».

Дом-усадьбу для вечеринок с бассейном сдают за 15 тыс. рублей в сутки в Барнауле.
Дом-усадьбу для вечеринок с бассейном сдают за 15 тыс. рублей в сутки в Барнауле.
"Авито"

Площадь коттеджа — 500 кв. м. К нему прилегает участок размером 12 сот.

Внешне и по внутреннему убранству можно сказать, что дом напоминает усадьбу 17−18 веков. Однако в коттедже есть все необходимое современное оборудование: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, водонагреватель, и телевизор.

Громадина состоит из трех этажей. На первом расположен просторный банкетный зал с темным, длинным деревянным столом, напоминающим пиры королей в средневековой Европе, и такими же массивными стульями. Там же есть две туалетные комнаты и кухня с полным набором посуды.

На втором этаже, куда ведет светлая деревянная лестница с фигурными столбами, можно найти целых четыре спальни. А всего спальных мест в доме — 16.

Третий этаж выполняет роль развлекательной зоны: он обустроен мягкими диванчиками, телевизором и аэрохоккеем.

На территории также есть русская баня с теплым бассейном внутри. Правда, оплачивается она отдельно — 1,5 тыс. рублей в час.

На участке обстроили детскую площадку и большую беседку с мангальной зоной. Там же есть шпажки и казан.

Кстати, в Москве продают просторную элитную квартиру с «вишневой» ванной комнатой за 130 млн рублей.

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