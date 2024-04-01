Что за дополнительную выплату смогут получать многодетные семьи Алтайского края

Многодетные семьи Алтайского края получат еще одну меру социальной поддержки. Об этом сообщили в Министерстве соцзащиты региона.

29 марта в Алтайском крае приняли закон №16-ЗС «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае», который вступил в силу сегодня, 1 апреля.

Теперь многодетные семьи смогут получать компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30%.

Данную выплату предоставляют в отношении одного жилого помещения, в котором многодетная семья зарегистрирована по месту жительства или по месту пребывания.

Отмечается, что льгота предоставляется с месяца обращения.

Для назначения компенсации нужно обратиться в Многофункциональный центр Алтайского края и его филиалы.

Также документы можно подать через портал госуслуг либо в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). Чтобы получить компенсацию, необходимо оплачивать коммунальные услугу в полном объеме и в установленные сроки.

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