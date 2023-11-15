15 ноября
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Жизнь

Что за электронные студенческие билеты появятся в России и как ими пользоваться

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся в 2024 году, сообщает Минцифры России.

Студенческий билет.
Студенческий билет.
ССО.

Отмечается, что такие нововведения появятся на портале Госуслуг.

Благодаря этому студенты смогу самостоятельно отслеживаться свою успеваемость и пользоваться студенческими скидками, не предъявляя бумажных документов.

С помощью электронных документов можно будет пройти на территорию вуза, купить билеты со скидкой на поезда и электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить различные культурные мероприятия.

При этом электронный билет не отменяет бумажные документы. Студент может пользоваться тем, чем ему удобнее.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новых условиях для входа в аккаунт Госуслуг.

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