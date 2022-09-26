Что за флешмоб #безпаники и при чем тут мармеладки и мобилизация

Первым завирусился пост жительницы Хабаровска Екатерины Исаевой. В нем она сравнила 1% запаса с мармеладом. Девушка прикрепила к посту соответствующее фото и написала: «1%, друзья! Вспомните мармеладки».
В сообщении блогер указала, кто не попадает под мобилизацию и призвала всех взять себя в руки. Также Екатерина заявила, что цель мобилизации — «контроль освобожденных территорий и линий соприкосновения в 1 тыс. км».
Похожие посты появились у двух других жительниц Хабаровска — Анны Белозеровой и Галины Войновой. Эти девушки сравнили 1% призывников с картошкой фри и помадой из полной косметички, и заявили, что «паника — цель врага». В остальном их посты были практически идентичны посту Екатерины. Свои сообщения все три девушки сопроводили хештегом #безпаники. Сейчас их профили закрыты от общего доступа.
Интересно, что в запрещенной в РФ соцсети одна из девушек оказалась не такой патриотичной, как ВКонтакте. Анна Белозерова ответила одному из прокомментировавших ее поступок: «Надеюсь, вы все поляжете с этим призывом».
Кроме того, посты на похожую тематику появились в пабликах Хабаровска. Жители города закрасили небольшой участок вымощенной набережной, чтобы «наглядно показать», что 1% ничтожно мал. Соответствующее фото появилось в пабликах «Мой день. Хабаровский край» и «Фото Хабаровска».
Также в сообществе «Мой День Приморье» опубликовали фото многоэтажки с закрашенным участком на кирпичной кладке и надписью 1%. Посты и «граффити» сопроводили все тем же хештегом.
В комментариях пользователи раскритиковали эту акцию.
- «Очень умно сравнивать человеческую жизнь с конфетой…»
- «Надеюсь, этих блогеров ждет массовое бегство аудитории. Подумаешь, кто-то из призванных умрет — еще нарожаем»
- «Всех тиктокеров и блогеров туда! Хоть где-то пригодятся!»
После критики все посты пропали, однако в пабликах остались видеоролики на ту же тему. В одном из них авторы обращаются к гипотетическому «Сереже из Липецка», заявляя, что он может «расслабить булки», потому что «никому там … не нужен».
В другом видео проводят параллели с 1% зарядом телефона: «Видишь, как это мало? Тогда че паникуешь из-за частичной мобилизации?».
Флешмоб спровоцировал бурную реакцию: люди стали создавать аналогичные посты с довольно жесткими сравнениями: «Одна почка — это всего лишь 1% тела», «На 100 тыс. человек совершается всего лишь 0,08% изнасилований».
Кто заказал такую рекламу блогерам, неизвестно.