Что за флешмоб #безпаники и при чем тут мармеладки и мобилизация

В соцсетях обсуждают флешмоб под хештегом #безпаники — ряд блогеров и групп в соцсети «ВКонтакте» опубликовали похожие сообщения о том, насколько на самом деле мало россиян мобилизовали для участия в СВО. В письменных постах и видео подчеркивают, что 300 тысяч человек — это 1% от запаса. Для наглядности используют аллегории — одну картошку фри из пачки, одну помаду из косметички, 1% заряда на телефоне.

Первым завирусился пост жительницы Хабаровска Екатерины Исаевой. В нем она сравнила 1% запаса с мармеладом. Девушка прикрепила к посту соответствующее фото и написала: «1%, друзья! Вспомните мармеладки».

В сообщении блогер указала, кто не попадает под мобилизацию и призвала всех взять себя в руки. Также Екатерина заявила, что цель мобилизации — «контроль освобожденных территорий и линий соприкосновения в 1 тыс. км».

Флешмоб #безпаники. скриншот страницы

Похожие посты появились у двух других жительниц Хабаровска — Анны Белозеровой и Галины Войновой. Эти девушки сравнили 1% призывников с картошкой фри и помадой из полной косметички, и заявили, что «паника — цель врага». В остальном их посты были практически идентичны посту Екатерины. Свои сообщения все три девушки сопроводили хештегом #безпаники. Сейчас их профили закрыты от общего доступа.

Интересно, что в запрещенной в РФ соцсети одна из девушек оказалась не такой патриотичной, как ВКонтакте. Анна Белозерова ответила одному из прокомментировавших ее поступок: «Надеюсь, вы все поляжете с этим призывом».

Флешмоб #безпаники. скриншот страницы

Кроме того, посты на похожую тематику появились в пабликах Хабаровска. Жители города закрасили небольшой участок вымощенной набережной, чтобы «наглядно показать», что 1% ничтожно мал. Соответствующее фото появилось в пабликах «Мой день. Хабаровский край» и «Фото Хабаровска».

Флешмоб #безпаники. скриншот страницы

Также в сообществе «Мой День Приморье» опубликовали фото многоэтажки с закрашенным участком на кирпичной кладке и надписью 1%. Посты и «граффити» сопроводили все тем же хештегом.

Флешмоб #безпаники. скриншот страницы

В комментариях пользователи раскритиковали эту акцию.

«Очень умно сравнивать человеческую жизнь с конфетой…»

«Надеюсь , этих блогеров ждет массовое бегство аудитории. Подумаешь , кто-то из призванных умрет — еще нарожаем»

этих блогеров ждет массовое бегство аудитории. Подумаешь кто-то из призванных умрет — еще нарожаем» «Всех тиктокеров и блогеров туда! Хоть где-то пригодятся!»

После критики все посты пропали, однако в пабликах остались видеоролики на ту же тему. В одном из них авторы обращаются к гипотетическому «Сереже из Липецка», заявляя, что он может «расслабить булки», потому что «никому там … не нужен».

В другом видео проводят параллели с 1% зарядом телефона: «Видишь, как это мало? Тогда че паникуешь из-за частичной мобилизации?».

Флешмоб спровоцировал бурную реакцию: люди стали создавать аналогичные посты с довольно жесткими сравнениями: «Одна почка — это всего лишь 1% тела», «На 100 тыс. человек совершается всего лишь 0,08% изнасилований».

Критика флешмоба #безпаники. скриншот поста в Твиттере

Кто заказал такую рекламу блогерам, неизвестно.