22 сентября
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Жизнь

Что за фотогеничные животные собрались в парке "Лесная сказка"

Парк "Лесная сказка" всегда удивляет барнаульцев красотой животных и их смешным кадрам.

Что за фотогеничные животные собрались в парке "Лесная сказка".
Что за фотогеничные животные собрались в парке "Лесная сказка".
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Только взгляните на эти милые мордашки.

Рысь греется на солнышке, а статный лев грозно облизывается.

Ранее мы рассказывали как студенты АГАУ будут помогать хищникам в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».

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