Зачем 15 февраля предки просили любви у куклы, а потом ее уничтожали

Громницы — языческий славянский праздник 15 февраля. По народным поверьям, в этот день впервые за зиму гремит гром, а зима встречается с весной. Рассказываем, что за праздник Громницы и зачем славяне делали свечи и сжигали соломенное чучело 15 февраля.

Что за праздник Громницы?

На Громницы славяне-язычники поклонялись Солнцу, а также Перуну и его супруге, богине Громовице, пишет hollydays.ru.

Громницы. Народные традиции 15 февраля

На Громницы славяне делали соломенную куклу «Ерзовку». Они олицетворяла дух огня и божество любви. Куклу украшали цветами, лентами, одевали в праздничные одежды. Люди просили у нее благополучия и процветания, а влюбленные обращались с просьбами о любви и счастье в доме. Когда солнце оказывалось в зените, куклу сжигали.

Существовал обычай вечером закликать солнце. Считалось, что если перед закатом светило выглянуло из облаков, то прошли последние зимние морозы.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Кроме того, язычники посвящали Перуну и его жене «громничные свечи». По традиции их делали женщины или девушки. Три свечки сплетали в косу, и кверху они расходились небольшим трезубцем. Это был символ единства трех сторон бытия. Свечи хранили в укромном месте в течение года и зажигали по праздникам и большим событиям.

На 15 февраля выпадали не только Громницы, но и православный праздник Сретение. Слово «сретение» означает встречу. В народе это отразилось представлением о том, что 15 февраля встречаются зима и весна. Люди говорили: «Если на Сретение холода завернут — весна холодная, поздняя».

Интересно, что в православной церкви есть традиция освящать свечи на Сретение, сообщает foma.ru. Она пришла из католической церкви, где введением крестных ходов с зажженными светильниками старались отвлечь людей от языческих праздников, которые связаны с почитанием огня. У славян таким праздником были Громницы.