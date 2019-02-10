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Жизнь

Что за праздник Кудесы и чем опасна традиция угощать домового

Кудесы — славянский праздник 10 февраля 2019 года. По-другому его называют «Велесичи» и «День угощения домового». Рассказываем, зачем по народным поверьям на Кудесы 10 февраля угощали домового и почему следовать этой традиции опасно.

Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Что такое «Кудесы»?

Слово «кудесничать» означает «проказничать, шалить». А еще «кудесами» раньше называли бубен — один из древнейших музыкальных инструментов, который использовали для общения с духами, пишет myjane.ru.

Домашний уют. Зима.
Домашний уют. Зима.
СС0

Кудесы: народные традиции 10 февраля

На Кудесы 10 февраля было принято угощать и задабривать домового. По славянским поверьям, это дух, который живет в доме, хранитель домашнего очага, пишет hollydays.ru.

Домового называли «запечником», «прибаутником» и «сверчковым заступником».

Считалось, что если на Кудесы оставить домового без угощения, он разозлится и будет вредить жителям дома. Поэтому после ужина ему оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями. Каша должна была быть горячей до полуночи, когда по поверьям домовой придет ужинать.

Церковь.
Церковь.
СС0

Как православная церковь относится к традиции угощать домового?

Кудесы — старый славянский праздник. Традиция угощать домового — языческая. Поэтому православная церковь не поддерживает эту традицию.

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