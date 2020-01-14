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Что за праздник Обрезание Господне и что нельзя делать в этот день

Праздник Обрезание Господне православная церковь отмечает 14 января — на восьмой день после Рождества Христова. Он считается великим и посвящен событию, описанному в Евангелии. В чем смысл праздника Обрезание Господне и что запрещено делать в этот день — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что за праздник Обрезание Господне

Согласно Евангелию, на восьмой день после рождения Иисус Христос принят обрезание, пишет «Фома».

По еврейскому закону, необрезанный не был посвящен Единому Богу и не мог быть причислен к народу Израилеву, объясняет «АиФ». Это был древний обычай.

В книге Бытия говорится, как однажды Бог таинственно явился праведному Аврааму и пообещал ему, что от него произойдет великий народ. Авраам же на тот момент был бездетным. Когда праведнику исполнилось 99 лет, ему снова явился Бог и сказал:

«Да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между мною и вами»

Авраам и его домочадцы исполнили это. Через год жена Авраама родила ему долгожданного сына. С тех пор иудеи (потомки Авраама) обрезали новорожденных младенцев мужского пола в знак своей верности завету с Богом.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

В чем смысл Обрезания Господня

Приняв обрезание, Иисус Христос исполнил закон.

Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем: в рождении Он принял образ человека…, в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех», — цитирует pravmir.ru.

Кроме того, праздник Обрезания сыграл важную роль в истории Церкви. В конце I века среди христиан возникла ересь «докетизм». Ее последователи считали, что Христос был не реальным человеком, а духом, который лишь казался воплотившимся. То, что в Евангелии говорилось об обрезании Христа, стало важным свидетельством истинного воплощения Бога.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Что нужно сделать в праздник Обрезание Господне 2020

В православные праздники нужно сходить на богослужение в храм.

Что нельзя делать в праздник Обрезание Господне

Многие интернет-ресурсы сообщают о большом количестве запретов, связанных с важными православными праздниками. Якобы нельзя делать уборку, шить, заниматься огородом. Это неправда.

В церкви рекомендуют посвятить праздничный день Богу и близким, но если у человека нет возможности не работать, это не считается грехом. Как и в любой другой день, в праздник не стоит увлекаться приметами, проводить оккультные и магические обряды.

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