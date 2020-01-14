Что за праздник Обрезание Господне и что нельзя делать в этот день

Праздник Обрезание Господне православная церковь отмечает 14 января — на восьмой день после Рождества Христова. Он считается великим и посвящен событию, описанному в Евангелии. В чем смысл праздника Обрезание Господне и что запрещено делать в этот день — в материале altapress.ru.

Что за праздник Обрезание Господне

Согласно Евангелию, на восьмой день после рождения Иисус Христос принят обрезание, пишет «Фома».

По еврейскому закону, необрезанный не был посвящен Единому Богу и не мог быть причислен к народу Израилеву, объясняет «АиФ». Это был древний обычай.

В книге Бытия говорится, как однажды Бог таинственно явился праведному Аврааму и пообещал ему, что от него произойдет великий народ. Авраам же на тот момент был бездетным. Когда праведнику исполнилось 99 лет, ему снова явился Бог и сказал:

«Да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между мною и вами»

Авраам и его домочадцы исполнили это. Через год жена Авраама родила ему долгожданного сына. С тех пор иудеи (потомки Авраама) обрезали новорожденных младенцев мужского пола в знак своей верности завету с Богом.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

В чем смысл Обрезания Господня

Приняв обрезание, Иисус Христос исполнил закон.

Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем: в рождении Он принял образ человека…, в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех», — цитирует pravmir.ru.

Кроме того, праздник Обрезания сыграл важную роль в истории Церкви. В конце I века среди христиан возникла ересь «докетизм». Ее последователи считали, что Христос был не реальным человеком, а духом, который лишь казался воплотившимся. То, что в Евангелии говорилось об обрезании Христа, стало важным свидетельством истинного воплощения Бога.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Что нужно сделать в праздник Обрезание Господне 2020

В православные праздники нужно сходить на богослужение в храм.

Что нельзя делать в праздник Обрезание Господне

Многие интернет-ресурсы сообщают о большом количестве запретов, связанных с важными православными праздниками. Якобы нельзя делать уборку, шить, заниматься огородом. Это неправда.

В церкви рекомендуют посвятить праздничный день Богу и близким, но если у человека нет возможности не работать, это не считается грехом. Как и в любой другой день, в праздник не стоит увлекаться приметами, проводить оккультные и магические обряды.