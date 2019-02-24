Что за праздник Велесов день и как славяне боролись со страшной напастью

Велесов день — славянский языческий праздник. По преданию, в этот день женщины, наученные божеством Велесом, боролись со страшным духом, насланным богиней Мореной. Рассказываем, что еще известно о Велесовом дне и с какими народными приметами он связан.

Какого числа Велесов день?

Точной информации на этот счет нет. Называют несколько дат: 11, 24 и 28 февраля. Отмечается, что 24 февраля — это 11 февраля по старому стилю. Поэтому обе эти даты могут по сути быть верными, пишет ruspravda.info.

Что известно о славянском боге Велесе?

Бога Велеса считали покровителем домашнего скота. Поскольку со скотиной связывали богатство крестьянской семьи, Велеса считали божеством, который помогает обрести и приумножить достаток. Еще его считали богом мудрости и магии.

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Велесов день: народные приметы и традиции

Славяне начинали праздновать день Велеса в 18 часов. Волхвы читали обрядовые тексты, славили его и других богов. Затем славяне водили общий хоровод вокруг большого костра. Волхвы проводили огненные представления, состязались поэты и мечники, сообщает radogost.ru.

Велесов день был одним из ключевых в календаре язычников-славян. Другие народные традиции этого дня, возможно, сформировались позже.

Согласно одному из славянских мифов, в этот день богиня зимы и смерти Морена насылала на деревни страшный дух — коровью смерть. А Велес научил женщин, как спасти скот от погибели. Они проводили особый обряд — запирали мужчин и детей дома и «опахивали» вокруг деревни снежную борозду, чтобы коровья смерть не могла зайти в село, объясняет славяне.сайт.

Про Велесов день говорили так: «Велес рог зиме сшибает» и «Прольет Велес маслица на дороги, зиме пора убирать ноги».