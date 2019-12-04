Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день

В 2019 году православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря. В этот день христиане вспоминают о том, как родители привели Деву Марию в храм, чтобы исполнить данный Богу обет. Рассказываем об истории праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы и о том, что можно есть и чего нельзя делать в этот день.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019

Введение во храм Богородицы — важный христианский праздник. Он посвящен событию из жизни юной Девы Марии и ее родителей.

Мать и отец Богородицы — Иоаким и Анна — дали обет посвятить свою дочь служению Богу. Когда маленькой Марии исполнилось три года, родители привели девочку в Иерусалимский храм. Согласно церковному преданию, Богородица легло поднялась по крутым ступеням, хотя была совсем маленькой.

Церковь. Храм. Православие СС0

Наверху Марию благословил первосвященник. По некоторым источникам, это был святой Захария — будущий отец пророка Иоанна Предтечи (который крестил сына Девы Марии — Иисуса Христа). Бог открыл священнослужителю особое предназначение девочки, поэтому ее ввели в святая святых — место, куда раз в год мог входить только первосвященник.

После этого события Богородица росла и служила при храме.

Самые важные христианские праздники связаны с Иисусом Христом и Богородицей. Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.

Религия. Церковь. СС0

Идет Рождественский пост. Что можно есть?

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают во время Рождественского поста. По церковным правилам, в этот день постящимся можно есть рыбу.

Что нельзя делать в праздник Введение во храм Богородицы

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019, нет.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники категорически запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. В церкви считается, что этот день желательно посвятить Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Также нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

Народные традиции праздника

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы предки коротко называли «Введенье» и связывали с природным циклом перехода природы в зиму. По погоде 4 декабря судили о погоде на все зимние праздники: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы».