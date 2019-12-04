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Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день

В 2019 году православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря. В этот день христиане вспоминают о том, как родители привели Деву Марию в храм, чтобы исполнить данный Богу обет. Рассказываем об истории праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы и о том, что можно есть и чего нельзя делать в этот день.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019

Введение во храм Богородицы — важный христианский праздник. Он посвящен событию из жизни юной Девы Марии и ее родителей.

Мать и отец Богородицы — Иоаким и Анна — дали обет посвятить свою дочь служению Богу. Когда маленькой Марии исполнилось три года, родители привели девочку в Иерусалимский храм. Согласно церковному преданию, Богородица легло поднялась по крутым ступеням, хотя была совсем маленькой.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Наверху Марию благословил первосвященник. По некоторым источникам, это был святой Захария — будущий отец пророка Иоанна Предтечи (который крестил сына Девы Марии — Иисуса Христа). Бог открыл священнослужителю особое предназначение девочки, поэтому ее ввели в святая святых — место, куда раз в год мог входить только первосвященник.

После этого события Богородица росла и служила при храме.

Самые важные христианские праздники связаны с Иисусом Христом и Богородицей. Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.

Религия. Церковь.
Религия. Церковь.
СС0

Идет Рождественский пост. Что можно есть?

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают во время Рождественского поста. По церковным правилам, в этот день постящимся можно есть рыбу.

Что нельзя делать в праздник Введение во храм Богородицы

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019, нет.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники категорически запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. В церкви считается, что этот день желательно посвятить Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Также нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

Народные традиции праздника

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы предки коротко называли «Введенье» и связывали с природным циклом перехода природы в зиму. По погоде 4 декабря судили о погоде на все зимние праздники: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы».

Если в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы случилась оттепель, предки говорили: «Введенские морозы зимы не ставят» и «Введенье ломает леденье». А на случай, если к 4 декабря установились морозы, были другие пословицы: «На Введенье — толстое леденье» и «Введенье пришло — зиму привело».

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