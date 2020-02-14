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Жизнь

Что за слух об указе 1122В и правда ли, что все россияне смогут получить 50 тысяч рублей

В социальных сетях распространяется информация об указе 1122 В от 11 февраля 2020 года, подписанном президентом. Якобы всем гражданам России полагается обязательная выплата в 50 тысяч рублей. Такого указа нет, сообщается на сайте президента России.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

«Такого указа нет и распространяется информация мошенниками. Будьте осторожны!», — предупреждают россиян.

С какой целью распространяется этот фейк, пока не известно.

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