Что за слух об указе 1122В и правда ли, что все россияне смогут получить 50 тысяч рублей

«Такого указа нет и распространяется информация мошенниками. Будьте осторожны!», — предупреждают россиян.
С какой целью распространяется этот фейк, пока не известно.
В социальных сетях распространяется информация об указе 1122 В от 11 февраля 2020 года, подписанном президентом. Якобы всем гражданам России полагается обязательная выплата в 50 тысяч рублей. Такого указа нет, сообщается на сайте президента России.
«Такого указа нет и распространяется информация мошенниками. Будьте осторожны!», — предупреждают россиян.
С какой целью распространяется этот фейк, пока не известно.
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