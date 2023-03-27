Новым писком современной моды стала необычная обувь, которую в интернете иронично окрестили «подкрадулями» и «бархатными тягами». Altapress.ru рассказывает, где приобрести самые странные туфли, чтобы стало сразу «кефтеме».

Как выглядят подкрадули?

Подкрадули существуют еще с конца 2000-х. Так называли любую забавную обувь — туфли с длинными острыми носами, обувь в виде животных, кроссовки на шпильках или с логотипами машин и т.д.

Чаще всего так называли американские кроссовки-сникерсы — спортивную обувь на резиновой подошве. Глагол to sneak, который лег в основу названия, означает «подкрадываться». Соответственно, в русском языке сникерсы стали буквально подкрадулями.

Подкрадулям даже посвящали песню. В 2021 году рэперы Слава КПСС и Замай выпустили одноименный трек, в котором рассказывали о кроссовсках Nike.

Но особенно популярными подкрадули стали в 2023 году, когда на «Авито» стали выкладывать объявления о продаже очень странной обуви — например, из чучел крота.

Подкрадули и бархатные тяги Авито

Почему тяги — бархатные?

В том же году необычная обувь приобрела новое название — бархатные тяги. Оно пришло из видео с записью голосового сообщения в WhatsApp.

Видео блуждает по интернету с 2018 года. На нем мужчина с явным акцентом рассуждает о неизвестных бархатных тягах: «Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята? Уффф. Кефтеме».

Дальнейший текст еще более странный и не имеет какого-либо смысла. Неизвестно, что поразило так автора сообщения, но словосочетание очень понравилось пользователям рунета и быстро распространилось.

Сейчас мем прикрепляют к различным коротким видео, которые суммарно набрали почти 200 млн просмотров.

Подкрадули и бархатные тяги Авито

Что значит «кефтеме»?

Некоторые пользователи заявляют, что «кефтеме» означает с татарского языка «кефир».

Однако сайт kefteme.ru опровергает это и утверждает, что «кефтеме» — сленговое слово, которое означает высшую степень наслаждения, непередаваемое восхищение от происходящего. В русском языке есть аналогичное слово «кайф».

Подкрадули и бархатные тяги Авито

Где приобрести такую обувь?

«Авито» буквально взорвался предложениями различных подкрадуль и бархатных тяг, разной степени странности. Altapress.ru нашел самые интересные варианты.