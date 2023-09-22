На текущей недели произошло несколько вспышек на Солнце. 22 сентября обстановка в магнитном поле будет неспокойна.

С полуночи до 6:00 магнитные вспышки достигнут двух баллов. Однако днем показатель повыситься до трех баллов и метеозависимым может стать плохо.

Наиболее неблагоприятная обстановка будет с 18:00 до 21:00 по мск. Землю атакуют сильные магнитные удары в четыре балла.

Напомним, что нестабильная магнитная обстановка сгущает кровь, что может повлиять на общее самочувствие и даже вызвать инфаркт.

Чаще всего магнитные бури вызывают слабость, сильную голову боль и плохой аппетит.

Накануне Солнце было спокойно. Какие магнитные вспышки люди наблюдали 21 сентября.